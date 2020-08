Luis Margani, en la piel de Julio Grondona: "Me inspiré en El Padrino"

Lo estrictamente técnico sería decir que Luis Margani es un actor argentino de 71 años con basta trayectoria en cine, teatro y televisión. Pero hacerlo de esa manera implicaría quedarnos cortos con su descripción. Es que resulta imposible contar los éxitos que lo tuvieron entre sus filas.

Hoy es uno de los protagonistas de la serie "El Presidente", que se emite por Amazon Prime Video, la cual revela la corrupción en el mundo del fútbol al más alto nivel. Allí le da vida a Julio Grondona, en su rol siempre polémico de presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y vicepresidente de la FIFA. Y el equipo del programa "Tal cual es", que se emite por LA BRÚJULA 24, tuvo el honor de contar con su palabra.

Primero, el artista se refirió a su actualidad y, en especial al personaje. "Fue una cosa hermosa, la hemos pasado muy bien, la verdad que Armando Bó es un gran director y mejor persona. Lo mismo con Gabriel Díaz y la directora mexicana que hizo la serie de Luis Miguel. El equipo técnico también, había una onda muy buena".

"Una vez en Intrusos recuerdo que me estaban haciendo una nota por la serie y en un momento 'Humbertito' Grondona le mandó un mensaje a Jorge Rial diciendo que estaba contento con mi trabajo, pero enojado con la productora porque no le pidieron autorización. En otro programa pude hablar con él personalmente y me generó un orgullo bárbaro", contó a modo de anécdota.

"Yo miro fútbol porque en mi familia tengo varios futboleros, pero a mí no me llama mucho la atención, no le doy mucha pelota", agregó entre risas.

"Al principio tenía muchas dudas por el personaje, me hice mil preguntas, pero me encantan los desafíos y lo primero que hice cuando fui a hacer el casting fue empezar a conocer a Grondona, cómo pensaba. Miré muchos videos, revistas, fueron siete meses en los que me preparé. Y también ayudó mi parecido físico", aseveró.

"Hay algo muy importante que pasa en la actuación, que pasa cuando te creés de verdad que sos el personaje. Cuando decían acción yo era Julio Grondona, en el set todos me decían 'Don Julio', y todo eso me daba seguridad. Además me inspiré en Marlon Brando, en El Padrino", relató.

Consultado específicamente sobre la vida de Grondona, Margani comentó que "yo lo conocí bastante, él era un tipo muy criticado y a la vez admirado, pero había algo muy importante que me llamaba la atención y era lo rápido que respondía siempre, su astucia. Después, si metió o no la mano en la lata son todas sospechas, yo no soy juez ni abogado, soy actor y no juzgo a nadie".

"Yo me limité mucho a lo que decía el guion, a mi trabajo, que en definitiva no deja de ser una ficción", ponderó. Y detalló que "desde hace dos meses hago hasta siete reportajes por día, y eso me genera una alegría inmensa. Cuando uno actúa se entrega todo al público y ser reconocido es una satisfacción".