"Los bahienses debemos estar orgullosos con lo hecho hasta ahora"

La infectóloga del Hospital Municipal, Laura Spadaro, habló esta mañana en LA BRÚJULA 24 con relación a la situación epidemiológica del avance del coronavirus en la ciudad, mostrándose optimista con el escenario actual, aunque ratificando la necesidad de continuar con las medidas de cuidado personal, para preservar al entorno.

En el programa "Hoy También", Spadaro sostuvo que "sobre los números, venimos en una situación de estabilidad que nos alegra porque seguimos funcionales. Trabajamos sin pausa porque veníamos de semanas donde teníamos conglomerados y luego se discontinuaban. Ahora tenemos números estables de casos y eso es lo que se busca con las medidas de prevención. Es imposible pensar que el virus desaparezca en esta etapa. Insistimos que para mantener esta estabilidad se necesita un trabajo continuo, es un día a día".

"Con respecto al Plan Detectar, si bien no trabajo directamente en ese programan, puedo decir que los resultados han sido buenos. Si bien lleva ese nombre, no solo su finalidad es hacer estudios, sino llegar a la gente, casa por casa, generando un acercamiento para diagnosticar casos, pero al mismo educar y generar hábitos saludables. El trabajo lo hacen médicos de las unidades sanitarias que conocen los barrios", destacó la profesional, en otro segmento de la entrevista radial.

En esa misma dirección, sostuvo que "no estamos transitando el pico. En AMBA y CABA los casos aumentan día a día y eso no ocurre acá. En Bahía Blanca estamos observando cómo el virus circula tímidamente. Por eso es fundamental no perderle el respeto a la situación. En los sectores críticos del país se toman medidas y ninguna da resultado. En nuestra ciudad, las conductas individuales tienen que ver con lo permitido y lo prohibido, por eso no alcanza con definir qué se puede hacer y qué no".

"Por eso cuando uno afloja medidas da un mensaje. La gente está relajada, menos uso de barbijo y más reuniones sociales. Creo que es muy difícil hacer un pronóstico de lo que va a pasar, porque no depende de un grupo de diez especialistas, sino de los habitantes. Los brotes hay que frenarlos para que las personas no contagien a otros. Por eso les digo a los bahienses que tenemos que estar orgullosos de lo hecho hasta ahora porque se logró estabilidad en una ciudad con tanta circulación. Tenemos que aguantar el esfuerzo, haciendo la vida lo más normal posible, logrando un equilibrio y manteniendo los cuidados", finalizó la infectóloga.