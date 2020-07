Isabel Naveira: un engranaje fundamental en "Vis A Vis: El Oasis"

Con la tensión que repercute hasta en los estados de ánimo de sus millones de fanáticos que esperan el estreno, "Vis a Vis: El Oasis" verá la luz este viernes y promete cautivar con una trama atrapante, no solo por un cuidadoso guión, sino también por la excelsa interpretación que hacen del mismo tanto actores como actrices seleccionados para lo que será un nuevo capítulo del éxito mundial.

Seguramente se van a intensificar los aplausos y el estallido global no le será ajeno a la sumamente talentosa Isabel Naveira, quien en el spin-off interpreta el rol de la "Flaca", a la que todos aprendimos querer por su valentía, osadía y temperamento determinante.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Naveira "eso te la marea amarilla es una experiencia espectacular. Uno oía escuchar sobre los clubes de fans, pero vivir ese interés desde adentro es increíble. El respeto inmenso a las nuevas incorporaciones es algo que quiero agradecer porque había que igualar a las anteriores".

"Flaca, a pesar de ser una ex convicta, es una mujer íntegra. La vida la trató muy mal, en especial sus superiores. Lo que ella hace es defenderse y puede equivocarse con las formas. No es un personaje malvado ni mucho menos. Ninguna de las mujeres de Vis a Vis lo son", sostuvo en otro segmento de la entrevista, dentro del programa "Tal Cual Es".

Consultada respecto a la calidad del producto final, enfatizó que "hemos arriesgado con una nueva temporada. Solo espero que el resultado guste porque las cuatro etapas anteriores han sido muy grandes. El desafío no es sencillo, pero tengo grandes esperanzas de que hayamos estado a la altura de lo esperado".

"En mi etapa de adolescente, cuando estaba formando mi personalidad, me marcaron muchas series yankees. Por ejemplo "V Invasión Extraterrestre" fue una que no puedo olvidar, como la imagen de la protagonista que se comía una rata. No sé si uno debería quedarse con aquella imagen que a uno lo cautivó y hoy, con los efectos especiales, esa imagen se termina cayendo", concluyó, tachando las horas para el estreno de la aplanadora de Netflix y esperando que Vis a Vis siga marcando un antes y un después.