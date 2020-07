Reinventarse en cuarentena: McCoubrey, de goleador a gasista plomero

Mariano McCoubrey es uno de los tantos jugadores cuyo contrato venció hace un par de días. Con los torneos detenidos en medio de la pandemia y sin una fecha cierta de regreso, los futbolistas están obligados a reinventarse para llevar un peso a sus respectivos hogares. En los torneos regionales, no hay contratos millonarios y las cuentas bancarias de los jugadores y también de los técnicos, no cuentan con ahorros suficientes como para estar algunos meses sin trabajar.

"Le estoy dando una mano a un amigo que es gasista plomero y, de paso, estoy aprendiendo el oficio. No me molesta trabajar. En absoluto y sabía que cuando terminara mi carrera, tenía que emprender en alguna otra actividad. Además, desde hace dos meses estamos trayendo verduras de la zona para revender en los negocios", afirmó el ahora ex jugador de Sansinena en comunicación con El Deportivo 24.

McCoubrey mencionó que por el momento se encuentran esperando alguna ayuda de parte de Futbolistas Argentinos Agremiados, pero que seguramente no será inmediato.

"A muchos compañeros se nos venció el contrato y estamos esperando por la respuesta de AFA. En teoría van a dar una ayuda importante, pero por el momento no tenemos novedades. Ayer llenamos un formulario, pero sabemos que va a ser un período largo de espera. Somos más de 30 jugadores que estamos esperando una respuesta", acotó.

Por lo pronto, no hay mayores novedades respecto a la posible fecha de regreso y sobre la estructura que tendrá el Federal A en su retorno. Días atrás, el presidente de AFA, Claudio Tapia, mencionó que hasta que todo el país no se encuentre en fase 4, los clubes no podrán volver a los entrenamientos.

"¿Qué pasaría si fuera al revés. Si todo el país se encontrara en fase 1 y el AMBA en fase 4? Lamentablemente, hay muchos jugadores y técnicos que se quedaron sin contrato en los últimos días. Era una situación que todos esperábamos, pero es duro. A todos les aconsejo que se reinventen, porque si no te comen las deudas", cerró.