Julia Zenko, en La Brújula 24: "Por el canto vencí la timidez y me conecte con el otro"

Reconocida a nivel mundial, Julia Zenko se mantiene jovial, con una voz tan limpia como su carrera, alejada de los escándalos que muchos artistas de su calibre suelen protagonizar. En diálogo con LA BRÚJULA 24, se brindó unos minutos a su público, cientos de seguidores que llevan décadas vibrando con sus canciones.

"Qué hermoso que la canción de mi último disco (Vuelvo a ser luz) se llame Brújula, es un tema hermoso y coincide con el nombre de la radio en la que estoy dando esta entrevista", rompió el hielo, marcando una paradoja del destino que quiso que en el Día de la Bandera, se produzca esta coincidencia.

Luego, en el programa "Una Buena Razón" se remontó a una etapa del pasado: "Corría el año 1997 y fue convocada para participar de una grabación increíble e impensada con uno de los más grandes violinistas de música clásica y su camerata. Me llamaron gracias al maestro Horacio Ferrer. Él me había conocido meses antes y me nombró junto con Jairo para ser parte de esta producción en Europa, en lo que fue mi primer viaje a aquel continente".

"Yo estaba en el aire, me despertaba y me veía rodeada de genios. Fueron diez años seguidos girando por el mundo, haciendo contacto con artistas enormes con los que tengo aún contacto. Allí canté tangos de Piazzolla, luego empecé a ampliar ese repertorio. En abril de 2021, si la pandemia nos lo permite, viajaré a la ópera de Oslo para hacer un homenaje a Astor", agregó Zenko, en otro segmento de la entrevista radial.

Luego, contó cómo transitan sus días: "Desde la cuarentena, empecé a dar talleres de interpretación. Tengo muchos años de caminar en esta hermosa carrera, de la cual espero que me diga dando satisfacciones. Nos los hago vocalizar, voy directamente a la interpretación. Una de las cosas que digo y pienso es contar sobre la magia de la voz, que sale cargada de toda nuestra historia y para quienes creemos en la reencarnación, está cargada de experiencias de otras vidas".

"A partir de mi niñez cantaba desde el juego y lo que le pasa a los demás no lo puedo explicar. Mi compromiso con lo que hago es 100%, desde los mensajes profundos o temas tan importantes como el amor y la justicia. Es mágico lo que siento, una enorme necesidad casi fisiológica de entonar mi voz y conectarme con el otro. En mi profesión encontré una herramienta para vencer mi timidez", concluyó una de las mejores cantantes del país.

