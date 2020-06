"Las maravillas de la vida": el tema de Lali Espósito y Los Ángeles Azules que es furor

Los Ángeles Azules, la popular banda de cumbia mexicana, convocó a Lali Espósito para participar de “De Buenos Aires Para El Mundo”, el nuevo disco que comprende las canciones más exitosas del grupo interpretadas por destacados artistas argentinos, chilenos y mexicanos.

El videoclip de Las Maravillas De La Vida, el tema que cantó Lali junto a Los Ángeles Azules, se estrenó en Youtube y en solo 7 horas ya tuvo más de 40 mil reproducciones. Mientras que en Twitter el lanzamiento del quinto sencillo del álbum tuvo una gran repercusión y ya se convirtió rápidamente en trending topic.

Este clip como los demás videos del álbum se grabaron en vivo en el edificio Unione e Benevolenza de Buenos Aires que fue construido en 1858. También participaron reconocidos artistas de diferentes nacionalidades, como Vicentico, Abel Pintos, Pablo Lescano, Palito Ortega, Julieta Venegas, Jay de la Cueva, Juan Ingaramo, El Polaco, Soledad, Ulises Bueno, Marcela Morelo, Ángela Leiva y Américo.

Estos temas, a manera de duetos, mezclan el sonido de la cumbia de Iztapalapa con la cumbia argentina. De esta manera, repasan estilos que van desde el pop y el rock hasta el folclore argentino, integrando instrumentos de la música argentina, como percusiones, bombo legüero, bandoneón, charangos, guitarras y sintetizadores.

En este momento, Lali se encuentra instalada en Madrid, España, para retomar el rodaje de Sky Rojo, la serie que estaba filmando antes de que se decretara la cuarentena por la pandemia del coronavirus. En marzo, cuando en dicho país comenzó el brote y tuvieron que cortar las grabaciones, la actriz regresó a Buenos Aires para pasar el aislamiento social obligatorio.

En la Argentina pasó la mayor parte de la cuarentena en su casa y lanzó Lo que tengo yo, el single en el que trabajó con Mau & Ricky, Camilo y Tainy y que grabó en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus. En una entrevista con Teleshow desde España, aseguró: “Se estrena en un contexto raro, diferente. Yo no tenía pensado sacarla, pero la cuarentena nos sorprendió a todos e hizo que volvamos a foja cero con los planes que teníamos de trabajo. Esta canción la tenía ahí... no iba a ir en el disco, pero se me presentó en la cabeza en pleno aislamiento".

Durante la charla también habló sobre el lugar que ocupa la música en su vida: “Es mi vida entera. Trabajo mucho desde casa todos los días con cada cosa que voy a hacer. Todo el tiempo estoy pensando en cómo mejorar, hacer cosas diferentes, ponerme a prueba, desafiarme todo el tiempo. Si hacés un pequeño análisis del primer disco hasta hoy, siempre intenté hacer algo diferente, evolucionar, ponerme a prueba a mí misma disco a disco. La música ocupa mucho lugar, más allá de que también me ocupo de mi vida privada, mi familia, mi novio, por supuesto, sino sería un muñeco de cera triste. Pero soy muy workaholic (adicta al trabajo), porque cuando te gusta mucho lo que hacés le ponés el corazón y la vida”.

