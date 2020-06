La NBA confirmó su fecha de regreso y que jugará en Disney

La NBA volverá a disputarse y como se venía especulando durante los últimos días la competencia se reanudará en una única sede: el complejo deportivo de Disney World en Orlando.

Serán 22 los equipos que volverán a jugar y la fecha tentativa para el comienzo de la actividad es el 31 de julio. La medida fue aprobada por 29 de las 30 franquicias y fue Portland el que lo hizo en contra.

Los que no viajarán a Orlando debido a que ya no tenían chances de ingresar a los playoffs son Golden State Warriors, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Detroit Pistons, Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves y Charlotte Hornets.

Cada uno de los equipos disputará ocho partidos y quedarán definido los 16 que jugarán por el título a partir de agosto, mientras que la final está prevista que comience el 12 de octubre.

(Fuente: TyC Sports)