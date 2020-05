El cantante de "Las Pastillas del Abuelo" no dejó tema por tocar y recordó a Bahía

Por su forma de contar las canciones; por las letras profundas y la conexión con sus seguidores, Juan Germán Fernández, conocido como "Piti" no es un artista más dentro del rock rioplatense.

El vocalista de la banda "Las Pastillas del Abuelo" pasó por el aire de LA BRÚJULA 24 FM 93.1, y lo primero que hizo fue recordar con mucho cariño al público bahiense.

"Bahía siempre me recibió muy bien. Guardo mucho cariño por Bahía y siempre estoy esperando para volver a ir. Se que el público de Las Pastillas es increíble. El público argentino es espectacular en general. Pero Bahía es un público muy eufórico y rockero, y creo que tiene que ver con distender toda una historia militar que hubo. Creo que por eso se vuelcan a las expresiones artísticas" aseguró.



En otro pasaje de la entrevista contó que su pasión por la lectura inició de chico. "Pegué un viaje hermoso con mi viejo. Nos sentamos a ver unos unitarios sobre cuentos de Bradbury. En un momento nos asustó tanto que dejamos de ver la serie. Me quedé con la idea de seguir leyendo más sobre él y se me abrió otro mundo con esa lectura. De a poco después Cortázar... leía Borges aunque no lo entendía... nunca me gustó estudiar, pero sí leer".

Sobre cómo divide sus carreras entre ser solista y la banda, Fernández lo describió brevemente.

"En Pastillas hay una liturgia alrededor de las letras. Mirando, la manera de caminar. Cuando estoy solo cambia. Es muy difícil caminar y cantar, así que me privo un poco de acompañar la letra con gesto, miradas, coreografías… es más musical".

Por último, y sobre cómo lo está afectando la pandemia, el artista aseguró: "Estoy triste y ocupado en que nuestro equipo esté un poco mejor en esta cuarentena. Estoy más ocupado en ellos que en mí. Yo no me puedo quejar".