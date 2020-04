Alerta: se multiplican los intentos de estafa a través del correo electrónico

En tiempos de home office y un masivo uso de la tecnología, nunca faltan los inescrupulosos que pretenden engañar a la población, inmersa en la angustia por la situación económica, a través de correos electrónicos en los que se promete una asistencia monetaria, a cambio del suministro de datos indispensables para cometer la estafa.

Uno de los destinatarios de este intento de ardid fue el ex funcionario municipal Guillermo Aispuro, quien se mostró lúcido y no cayó en la trampa, con el riesgo que implica ser víctima de los delincuentes que se mueven en el anonimato, detrás de una computadora o un teléfono celular.

"Me llamó mucho la atención ayer a la mañana haber recibido un correo de Italia de una persona llamada Giuseppe Snocchia, consultor de Microsoft. En el mail dice que fui recompensado con un alivio económico por el coronavirus y que tenía que mandar un código", explicó Aispuro, en LA BRÚJULA 24.

Y agregó en su charla con el periodista Germán Sasso: "Me puse en contacto con amigos vinculados al mundo informático y me dijeron que no haga nada. Porque si enviaba el código que me solicitaban, podrían acceder a las contraseñas de mis cuentas bancarias que tengo en la computadora".

"En principio, lo que hay que hacer es eliminar el correo electrónico y hacer la denuncia. En mi caso elegí comentarlo al aire para advertir a la gente que no caiga en esta trampa", concluyó, quien actualmente se desempeña en el Tribunal de Cuentas.