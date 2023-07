“En los últimos tres años subió la cantidad casos de ataques de perros en la ciudad”

El fiscal Cristian Aguilar dialogó esta mañana con LA BRÚJULA 24, a colación de lo que fueron los últimos hechos vinculados con el ataque de perros de razas peligrosas, causando lesiones de distinta consideración en vecinos que caminaban por las calles de la ciudad.

El domingo, una familia fue atacada por un pitbull, suceso por el cuál un hombre y su hija aún están internados. Y horas más tarde, el exfuncionario municipal, Guillermo Aispuro, fue atacado por otro animal, ocasionándole lesiones en una de sus piernas.

“En los últimos tres años se han incrementado notablemente la cantidad de causas por ataque de perros. Los más graves son los pitbull, dogos, rottweiler, con estos hay que tener más cuidado porque tienen mayor poder agresivo. En la ordenanza están tabuladas estas razas. Cuando uno ve los casos que ocurren en otros lugares del país, los ataques más graves no son de un perro mestizo hacia una persona”, resaltó Aguilar, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, aseveró que “lo importante es aclarar que la Fiscalía no actúa en la prevención, sino con el hecho consumado. Respecto de lo que dicen los dueños, hablan de un descuido o no declaran y se forma una causa penal que no tienen una pena en expectativa demasiado grave porque son lesiones culposas. Son cuestiones que tienen que ver con la falta de prudencia”.

“En el caso de que las heridas sean gravísimas, cambia la situación, pero se debe analizar si hay dolo eventual. Lo que yo les imputo es la imprudencia por tener este tipo de mascotas, antes era caratulada como una contravención. Entre atropellar a alguien con el auto y el ataque de un perro, las consecuencias penales son más leves para este último caso”, refirió el representante del Ministerio Público.

Consultado respecto a quién debería accionar para evitar que proliferen estos episodios, recodó que “la prevención escapa al ámbito de la Fiscalía, cuando se inicia una causa se piden allanamientos para determinar las medidas de seguridad y ver si el dueño del perro había tomado los recaudos para que el animal pueda salir y no ponga en peligro a terceros. Luego, solicitamos las medidas cautelares. Si se incumplen con esas reglas, se les puede imputar el delito de desobediencia y luego se les inicia la causa penal”.

“No hay lugares para albergar a los perros, lo que hacen sus dueños es llevarlos a otro lugar, generalmente a campos. Estos casos avanzan generalmente con una mediación entre la víctima y el imputado. Si esto no prospera, la causa avanza hacia el debate oral, se podrá plantear que el imputado se someta a una serie de reglas desde uno a tres años y, de lo contrario, irá a juicio”, comentó, en otro tramo de la entrevista radial.

Luego, repitió que “son hechos que se están reiterando demasiado y con notoria gravedad. Un hecho puede ser mucho más grave que el otro, pero la falta de precaución es la misma, la violación del deber objetivo de cuidado. No es lo mismo sacar a pasear un perro peligroso sin correa ni bozal que el caso del animal que se escapa de un inmueble. Sin embargo, en ambos casos se requiere tomar precauciones.

“Para el caso de un niño, el trauma psicológico que les queda es grave después de uno de estos episodios es muy grave. La labor de la Fiscalía junto a los jueces de Garantías, imponiendo medidas cautelares para evitar que ocurran ataques, es lo máximo que podemos hacer. Se trata de un tema de educación, conciencia y empatía, depende de las voluntades personales y tomar cuidados para poner en riesgo la vida de otras personas”, argumentó Aguilar.

Por último, ejemplificó que “si un perro mata, el fiscal podría pedir la detención de su dueño y si se reiteran los ataques, se puede calificar como homicidio con dolo eventual. Respecto del caso del hombre y la hija aún están internadas, la calificación es ‘lesiones culposas'”.

“Se subieron a una camioneta y se fueron”

Transcurridas algunas horas más de lo que fue el testimonio que había brindado ayer a este medio, Guillermo Aispuro –víctima del segundo ataque de un perro en el corto plazo– visitó los estudios y analizó lo sucedido, dejando atrás en parte el estado de shock en el que se encontraba.

“Relacionado con la gravedad del caso que tuvo lo del Patagonia, lo mio no fue nada. Fue un susto muy grande, una situación bastante estresante. Tengo herida en la pierna izquierda. Milagrosamente, mi perro no sufrió ningún daño, que era lo que más me preocupaba”, comentó Aispuro.

No obstante, hizo una crónica del episodio: “Salí con mi hijo y mis dos perros, por la calle Cuyo a las 17. Advierto que se acercaba un pitbull a una de mis mascotas, le dije al dueño que lo saque. A la tercera oportunidad que le pido eso, avanzó contra mi perro. Hice lo que los que saben te dicen lo que no hay que hacer. Me puse a tironear y cuando logré desprenderme, el perro me atacó a mi”.

“Lo peor de todo es la falta de empatía de los dueños del pitbull, le dio lo mismo y solo miraban lo que estaba sucediendo. Hubo mucha gente que se acercó a ayudarme y una persona llamó a la Policía. Advertidos de esta situación, los dueños del perro que me atacó se subieron a una camioneta amarilla y se fueron. Les pedía a gritos que me lo saquen y alguien que no era el dueño del pitbull me ayudó”, advirtió el exfuncionario de la comuna.

Por último, recordó una anécdota de hace varios atrás: “Yo tenía un Golden y fue el veterinario Carlos Bodanza quien me dio algunos tips para mejorar el comportamiento de la mascota, haciéndome entender que el problema éramos nosotros, no el perro”.