El polémico odontólogo se defiende: "Solo estoy atendiendo urgencias"

El odontólogo bahiense Hernán Castillo, procesado por tráfico de armas a mediados del año pasado -tiene arresto domiciliario- y que fue denunciado en las últimas horas por violar con el protocolo de atención de su profesión, habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 y negó esa acusación.

"No estoy inhabilitado para ejercer y atiendo únicamente urgencias. No trabajamos con turnos; cuando llaman los pacientes determinamos si la consulta tiene que ser presencial o puede ser por teléfono", sostuvo el especialista ante la consulta del periodista Germán Sasso.

Y agregó. "Lo que pasa es que en odontología no se le soluciona nada al paciente si no se lo ve. En la clínica somos cinco odontólogos, de los cuales tres no están viniendo por esto de la cuarentena obligatoria. En mi caso yo vivo acá mismo, por eso estoy acá".

"Estoy cumpliendo arresto domiciliario. El proceso dura 8 meses y se ve que la Justicia determinó que no tengo nada que ver con la causa. Si estuviese muy involucrado como otra gente que está hoy detenida, evidentemente no estaría hablando por este medio", enfatizó, en relación a la causa que lo ubicó en los primeros planos nacionales, al vincularlo con una peligrosa banda internacional.

En tal sentido, Castillo señaló que esas armas que fueron encontradas en su casa -un total de 43-, se relacionan a un hobby personal. "Estaban en la sala de guarda habilitada que fue habilitada la ANMaC (ex RENAR), porque es mi domicilio. Algunas eran de colección, que ya no se fabrican, pero estaban en condiciones de uso por supuesto".

"Lamentablemente me vincularon porque yo era cliente de una armería en Estados Unidos, y esta gente sí estaba metida en el tráfico, que existió, pero yo no sabía nada. Estaba habilitada y todo, tenían licencia de exportación y yo compraba por vía legal, de hecho no se pueden introducir armas al país si no se hacen los trámites", comentó.

Y respecto de los motivos, indicó que su pasatiempo era "tiro de precisión", y que lo llevaba adelante "en Bahía y en el resto del país, las competencias cuentan con varios circuitos habilitados".

8 meses y 20 días en Ezeiza

"Es más una cuestión psicológica que física. Yo siempre estuve en pabellones de altísima conducta y nunca tuve una discusión con nadie, pero sentirse privado de la libertad no es algo lindo".

"El último pabellón en el que estuve, el de máxima conducta, me recibió en la mesa el ex baterista de Callejeros. Él tiene un comportamiento correcto dentro del penal. En el pabellón de al lado estaba D´Elía".

"Estuve trabajando en la parte de limpieza para la policía, es lo que se hace ahí adentro para poder mantenerse básicamente".

