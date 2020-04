Manu Ginóbili es uno de los ídolos indiscutibles que se convirtió en leyenda del deporte argentino. Sus actuaciones en la Selección y San Antonio Spurs lo posicionaron en la misma escala que se ubica Diego Maradona, Lionel Messi, Gabriela Sabatini, Juan Manuel Fangio o Guillermo Vilas, por citar algunos ejemplos.

En el podcast que protagonizó junto a Nicolás Laprovittola y en plena cuarentena como medida preventiva para reducir la propagación de la pandemia del coronavirus, Ginóbili habló sin filtros y reconoció cuáles son sus temores: “Tengo miedo a la rebeldía del proletariado cuando no tenga para comer. No sé qué es lo que pueda llegar a pasar, porque hay un 25% de chicos que no saben si van a comer la próxima comida.

En Estados Unidos existen estos problemas, y ahora se sumarán más de 7 millones de desocupados. la verdad es que no sé qué es lo que pueda llegar a pasar, por más que Donald (Trump) le esté dando a la maquinita para solucionarlo”.

Naturalmente, sus padres también le generan preocupación, dado que son personas de mayor riesgo de contagio. “Mis viejos están en el área más vulnerable por la edad que tienen y también me preocupa mucho su situación”, concluyó Manu.

Días atrás, cuando el Gobierno Porteño dispuso como medida obligatoria el uso del tapabocas en la vía pública y las estatuas de la Ciudad de Buenos Aires aparecieron con barbijos, la leyenda de los Spurs había manifestado su sorpresa en las redes sociales.“¡Mi estatua también con mascarilla!”, compartió en su cuenta de Instagram, con humor.

Ginóbili no se quedó en ese detalle, dado que a través de su cuenta de Twitter ofreció varios consejos referidos a la “mascarilla”, tal como él la llamó. “Cuantas más personas usen mascarillas en público, más efectivas se tornarán para todos”, apuntó, en español y en inglés. Pero luego completó el mensaje: “Es muy importante pero no es la solución. Mantener el distanciamiento social, lavarse las manos y no tocarse la cara! Abrazo virtual para todos!”.

Fuente: Infobae.