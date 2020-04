La versión de la médica respecto al enfermo terminal que dicen sufre abandono

La Dra. Viviana Gómez fue acusada ayer por uno de los hijos de Cristobal Alarcón, como la persona que había abandonado a su padre, el cual sufre de un cáncer terminal.

Debido a esto la profesional de la salud tuvo su oportunidad de aclarar los hechos en el aire de LA BRÚJULA 24 FM 93.1.

Al respecto aseguró que "los familiares se han dirigido hacia mí de forma violenta, y hasta el día de hoy no fueron a retirar las recetas al consultorio". Según dijo, esta ausencia se da "desde que empezó la pandemia".

De igual manera la médica aseguró que los parientes de Alarcón sólo querían su firma para el "trámite de ANSES para que puedan cobrar el sueldo del paciente".

A su vez Gómez confirmó que "accionaré ante esta denuncia pública hacia mi persona por calumnias e injurias".

"Ellos de muy mala forma me pidieron que vaya tres veces por semana a su casa y eso es imposible Hay una agenda programada para eso en PAMI. Es humanamente imposible. Uno está manejando una agenda, y es necesario tomar otras medidas respecto a esta pandemia. Tengo 1200 pacientes y tengo que organizarme" aseguró la doctora.

Por último la profesional recalcó que "si el oncólogo indicó un tratamiento paliativo es otro tema, pero a mí no me llegó. No había indicación para solicitarlo tampoco".

"No reconozco que esto fuese un abandono de persona, pero ya legalmente vamos a accionar. Es una injusticia toda esta difamación y desprestigio mediático que se está haciendo" concluyó.