Los bancos refuerzan la atención telefónica para todos sus clientes

La Secretaria General Adjunta de La Asociación Bancaria, Seccional Bahía Blanca, Carina Marmanelli, conversó esta mañana en LA BRÚJULA 24 con relación a las medidas que se vienen tomando para brindar la mejor atención a los clientes, pese a que las puertas de las entidades se encuentran cerradas.

"En este momento se reforzó los espacios de atención telefónica al cliente. Hay un trabajo hecho por La Bancaria para que los que no tengan tarjeta la puedan tener para poder retirar dinero de algún modo, eso aún no está protocolizado y la gente no tiene acceso", resaltó Marmanelli, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y se esperanzó en que "este fin de semana tengamos respuesta para todo lo que se viene. No sabemos si se va a estirar la cuarentena. Vamos a salir adelante de esto, pese a los inconvenientes".

"Hay guardias que reponen el dinero de los cajeros automáticos. Todo lo que estamos autorizados a hacer, lo cumplimos a rajatabla y hay mucho compromiso de los trabajadores que no están de vacaciones, aunque no podamos abrir las puertas de los bancos", aseveró la dirigente sindical.

También hizo hincapié en que "no es voluntad de los bancos hablar de cobros. La idea es crear planes de préstamos a tasas fijas para colaborar".

"A aquella persona que en el cajero le tragó la tarjeta le sugiero que se comunique al 0-800 de cada entidad porque los bancos siguen cerrados. Ahí le informarán si le hacen una nueva tarjeta o alguna otra alternativa. Sólo pedimos un poquito de paciencia", destacó.

Y sostuvo: "Tengo entendido que se están resolviendo situaciones particulares. Nosotros somos los que menos queremos que los adultos mayores vivan tan angustiados".

"Hay una preocupación muy grande para los trabajadores porque el sector más vulnerable a la enfermedad es el que menos tiene", finalizó Marmanelli.