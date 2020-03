Aclaran que la familia de Germán Pezzella no viajó a Italia

La familia del futbolista bahiense Germán Pezzella aclaró que no viajó a Italia en los últimos días, luego de que se haya confirmado que el actual jugador de la Fiorentina dio positivo de coronavirus.

Ayer, se publicó un dato erroneo, que mencionaba que el defensor de la selección argentina había estado acompañado de su familia y que luego habían regresado al país y se encontraban en cuarentena.

Los familiares siguen la evolución del jugador comunicándose permanentemente con él. De todos modos, Pezzella está atravesando el proceso sin mayores inconvientes.

De hecho, ayer grabó un video en el que alertó sobre la situación que vive Italia.

"Tomen conciencia, respeten las normas y quédense en sus casas en Argentina. Están a tiempo de prevenir un montón de cosas. Acá en Italia hay mucho sufrimiento, se están viviendo situaciones extremas", apuntó el ex River en un video subido a su cuenta oficial de Twitter.

"Este virus es cada vez más peligroso y se propaga con mayor velocidad. Se lo dice alguien que lo está viviendo en primera persona. No son vacaciones, hay que quedarse en las casas y pensar en el otro. Es un virus silencioso, no se sabe si uno lo tiene o no, cumplan las normas", explicó.

Además, el ex Betis comentó en un video realizado por el Gobierno Local de Bahía Blanca: "Están a tiempo en Argentina de prevenir un sufrimiento mayor".