Adrián Suar confirmó la vuelta de "ATAV"

Tras un año exitoso para El Trece gracias a su ficción "Argentina, tierra de amor y venganza", que cosechó altos niveles de audiencia, Adrián Suar confirmó que la novela tendrá una segunda temporada.

Entrevistado por "Los Ángeles de la Mañana", el productor reveló que la vuelta será en 2021 y detalló: "Vuelve en principio con los años '60. Hay hijos no reconocidos, hay una trama... para nosotros la mujer que vimos ahí en el final es la hija de La Polaca".

La ficción fue la más vista del año pasado.

Luego, comentó sobre una de las protagonistas: "La China (Suárez) es una crack, ella me dijo que me mata si no la llamo". Y agregó:

"Torcuato (Benjamín Vicuña) está muerto, pero Mercedes (Funes) vuelve, fue una de las que la rompió. Fernán Mirás también. La idea sería empezar la producción en el verano que viene".

Por último, Suar contó a qué actor quiere nuevamente en el elenco: "Me gustaría traerlo a Albert (Baró). Que esté en al menos 20, 30 capítulos". ¿Aceptará?

Fuente: Diario Show.