Paritarias: no habrá cláusula gatillo y el bono de $ 4 mil no llegaría a los docentes

La estrechez financiera es aguda. En el gobierno bonaerense sacan cuentas para delinear una oferta salarial a estatales y docentes y están diseñando una hoja de ruta. La primera definición surge calcada de los deseos que viene expresando la Casa Rosada: en 2020 no habrá cláusula de ajuste automático por inflación de los salarios. “Lo está planteando la Nación y vamos a seguir esa misma lógica”, adelantan en la administración de Axel Kicillof.

La idea oficial es no meter presión sobre la inflación y acompañar el proceso diseñado por el ministro de Economía nacional Martín Guzmán para ir aplacando el incremento del costo de vida. Por eso, es posible que la paritaria bonaerense tenga varias etapas. Es decir, que no haya una propuesta de arranque para todo el año sino que se vaya desarrollando en relación a la evolución inflacionaria.

De hecho, mañana, cuando se concrete el primer encuentro negociador entre la Provincia y los gremios de estatales y docentes, la representación estatal no llevaría una oferta formal de aumento. “Vamos a ir a escuchar los planteos de los sindicatos”, señalan con cautela en la Gobernación.

La idea oficial es ir trabajando sobre algunas cuestiones que en principio no generen un impacto presupuestario fuerte. Los pases a planta permanente que vienen reclamando los gremios estatales, sería uno de ellos. También los ascensos, que están congelados hace casi cinco años cuando la ley de empleo público los establece cada dos años.

Existen al menos dos alternativas para ir llevando adelante la negociación durante 2020. Una, la posible propuesta de un aumento semestral. Otra, la alternativa de ir pagando sumas fijas cada dos meses. No son las únicas. Pero en todos los casos se apuntaría a ir revisando estos aumentos parciales en relación a la evolución del costo de vida. “Decimos que los empleados no van a quedar debajo de la inflación. Pero lo que no vamos a poder hacer este año es recuperar lo que perdieron en los últimos años”, dijeron en fuentes oficiales.

Fuente: El Día