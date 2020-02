Detectan caso de dengue en Punta Alta: lo contrajo en el norte argentino

Un paciente, que días atrás había sido atendido en el Hospital Eva Perón de Punta Alta, fue diagnosticado con dengue, una enfermedad que en el último tiempo ha generado la aparición de un gran número de personas infectadas en todo el país, dentro de las semanas epidemiológicas más fuertes.

Según publica el portal El Rosalenio, el doctor Eduardo Toscani, director de dicha clínica, aclaró que se trata de un vecino que estuvo de vacaciones en Jujuy y Bolivia, transformando el caso en "no autóctono".

"No se contagió acá, por lo que no lo podemos tomar como un caso nuestro. Ya está trabajando Región Sanitaria I para aclarar el dato”, agregó Toscani, enfatizando que en Coronel Rosales se toman medidas para combatir el mosquito transmisor, pero que hasta ahora no se detectaron en el distrito.

Y recordó que en 2018, en el Hospital Naval Puerto Belgrano (cuando estaba al frente del mismo) recibieron un paciente con esta misma enfermedad, la cual había sido contraída en el norte argentino.