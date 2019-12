"El Marginal": entre las mejores series de la década

“Las mejores 30 series internacionales de la década”, tituló el prestigioso diario The New York Times en una nota en la cual se destaca El Marginal, unitario de Underground que ya tiene tres temporadas y que en 2020 estrenará la cuarta. Se ubica en el puesto número 12 y además de ser la única argentina, no hay otra latinoamericana.

“Un ex policía se infiltra en una prisión de Buenos Aires que parece una villa miseria fortificada y felliniana, en un espectáculo que hace que los dramas de prisiones de Estados Unidos parezcan una licencia de trabajo en Disney”, indica en su columna de opinión el periodista Mike Hale sobre la trama de la primera temporada de la ficción y sobre el rol de Pastor, interpretado por Juan Minujín.

En diálogo con Teleshow, Sebastián Ortega, creador de El Marginal, celebró la mención especial que recibió el unitario que ganó un Martín Fierro de Oro. "Este reconocimiento excede todos los pronósticos y es la mejor sorpresa que podíamos recibir para cerrar esta década en Underground. Sabemos el nivel de exigencia que tienen los críticos de espectáculos del New York Times y estar 12 en el ranking de las 30 mejores series internacionales de la década es una locura”, indicó el productor.

Pablo Culell, por su parte, destacó: “Estar entre las series más importantes para este estricto y riguroso diario en cuanto a críticas y en un puesto tan cercano al podio, es un super orgulloso. El Marginal no para de darnos satisfacciones y este reconocimiento es un gran cierre para este año”.

La lista completa de las mejores 30 series internacionales, según The New York Times

1 - Prisoners of War (Israel)

2 - Sherlock (Inglaterra)

3 - The Bureau (Francia)

4 - Happy Valley (Inglaterra)

5 - Gomorrah (Italia)

6 - The Crown (Inglaterra)

7 - Chewing Gum (Inglaterra)

8 - Fauda (Israel)

9 - Killing Eve (Inglaterra)

10 - A Very English Scandal (Inglaterra)

11 - Detectorists (Inglaterra)

12 - El Marginal (Argentina)

13 - Fleabag (Inglaterra)

14 - The Bridge (Dinamarca - Suecia)

15 - Unforgotten (Inglaterra)

16 - Strong Girl Bong-soon (Corea del Sur)

17 - Moone Boy (Irlanda)

18 - Babylon Berlin (Alemania)

19 - Please Like Me (Australia)

20 - Kingdom (Corea del Sur)

21 - Money Heist (España)

22 - Deutschland 83 (Alemania)

23 - The Returned (Francia)

24 - Norsemen (Noruega)

25 - My Mad Fat Diary (Inglaterra)

26 - Three Times Manon’ and ‘Manon 5 Years On (Francia)

27 - Broadchurch (Inglaterra)

28 - Sacred Games (India)

29 - Letterkenny (Canadá)

30 - This Is England (Inglaterra)

Fuente: Teleshow.