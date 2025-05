Licencia de conducir en caja automática

Distinguidos

Cinco oficiales de policía de nuestra ciudad fueron distinguidos por el gobernador Axel Kicillof, por el heroísmo que mostraron durante la trágica inundación del 7 de marzo. Se les otorgó la medalla de San Miguel Arcángel, patrono de la fuerzas de seguridad.

El mayor Alberto Enrique Ruiz es bombero, y estuvo en Cerri trabajando en la búsqueda de las hermanas Hecker. Además, rescató a mucha gente en el peor momento de la inundación. El teniente Carlos Iturriaga, es miembro de la Departamental, y salvó a muchos vecinos, niños y ancianos, mediante el uso de una soga atada a un poste. Luego los acercó a un edificio.

El teniente Jorge Purran, miembro del Comando de Patrulla, estaba de turno en el sector del centro, y auxilió a varias personas, entre ellas, muchas que estaban atrapadas en geriátricos. La sargento Alejandra Bogado estaba de turno en la subcomisaria de Cerri esa madrugada, cuando el agua la dejó atrapada. No solo nunca abandonó su puesto, sino que se encargó de salvar gran parte de los aparatos electrónicos y la infraestructura del lugar, mientras seguía realizando su trabajo. Estuvo dos días allí hasta que la pudieron evacuar. Pero luego, volvió a la subcomisaría para ayudar a limpiar, además de darles una mano a varios vecinos del sector.

Por último, la sargento Rocío Garcés, de la Policía Local, que estaba en un destacamento móvil en Paihuen ese trágico día, y que se autoevacuó, a la vez ayudó a muchos vecinos, los llevó a un galpón semicubierto, y luego se dirigió a la casa de su madre, quien tiene un comedor comunitario, para buscar mercadería, volver con los evacuados, y prepararles comida caliente.

Nuestro reconocimiento a ellos ya todos quienes colaboraron en un momento tan duro.



Solidaridad

Devolución de gentilezas. Ante la acuciante situación que vivieron (y aún viven) los miles de ciudadanos que residen en las localidades del norte de la provincia de Buenos Aires afectadas por la copiosa lluvia caída, muchas de las imágenes remiten a lo vivido el 7 de marzo.

En una nota televisiva, Ricardo Alessandro, intendente de Salto, fue consultado respecto de si había recibido llamados por parte de dirigentes políticos de otros municipios. "Aunque parezca mentira, me han llamado de Bahía Blanca, algún concejal ya se contactó conmigo", respondió el jefe comunal.

En tiempos de crisis, siempre habla bien de quien se pone a disposición, más aún cuando en el pasado reciente tocó estar del otro lado del mostrador.



Plaza

El municipio está realizando trabajos de mejora en varios espacios públicos de la ciudad. Uno de ellos es la Plaza Rivadavia. Seguramente muchos de quienes recorrieron el centro por estos días habrán notado el sector que se encuentra frente a la Catedral tapiado con un cerco de chapa.

Puntualmente, se trata de una obra que demandará unos 45 días de ejecución y que es posible gracias al aporte de las empresas Dow y Oldelval. Allí se recambiarán todo los juegos, se construirán plateas de hormigón armado que llevarán piso de goma antitrauma y moviliario urbano como mesas y bancos.



Convenio

Llegó al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza para modificar el Convenio Colectivo de Trabajo para los empleados municipales. Más allá de que es un tema que los afecta directamente a ellos, ciertos cambios al actual convenio, que data del 2016, son muy interesantes. Algunos de ellos implican: la incorporación de un sistema de ingreso, a través de la figura de Planta Provisional; la inclusión del Cupo Trans, conforme a la Ordenanza N.º 19847/19, muy pedido por ese colectivo desde hace años; la adecuación de la reglamentación provincial al sistema provisional vigente; la reformulación del régimen de licencias, que incluye la de 15 días para personas no gestantes, es decir, para la pareja de la embarazada, y la licencia por tratamiento de consumos problemáticos y adicciones.

Otros cambios implican la reestructuración del régimen disciplinario, lo que significa que, en los casos de hechos no tan graves, los mandos medios podrán sancionar a los trabajadores sin que intervenga el área de Legal y Técnica. Hasta ahora, en muchos casos los expedientes se dilataban tanto que no había sanciones, por lo que tampoco se corregían las malas acciones detectadas. Y, entre otros cambios más técnicos, también se hará una “limpieza”, ya que habrá derogaciones de artículos obsoletos que ya no se aplican en la estructura actual. Veremos cuál es la opinión de los concejales, pero parece que el proyecto se aprobaría sin demasiados problemas.



Automático

La semana pasada se presentó el nuevo sistema para rendir el examen práctico de conducir para principiantes. Básicamente, con tres autos doble comando, los inspectores recorrerán con el aspirante sectores de la ciudad, para que puedan manejar “en la vida real”. Por esta razón, los que quieran obtener el carnet, ya no usarán sus autos particulares ni los de las escuelas de manejo para rendir, sino solamente los municipales.

Por esta razón surgió una incógnita interesante: quienes practicaron con vehículos con caja automática explicaron que no estaban en condiciones de aprobar si los sacaban a manejar con los de caja manual. Es real quede cada cien personas que se acercan al Paseo del Sol, solo una plantea esta disyuntiva, pero igualmente, esta sección pudo saber que el Municipio está en vías de adquirir un auto de caja automática con doble comando, algo no tan simple de obtener.