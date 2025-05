¿Por qué soñamos que caemos? Lo que dice la ciencia sobre este inquietante fenómeno

El fenómeno de soñar con caídas ha capturado la atención tanto de científicos como de expertos en psicología y cultura. Esta experiencia, a menudo perturbadora, es más que un simple reflejo del inconsciente: se vincula directamente con procesos neurológicos específicos que tienen lugar durante las distintas fases del sueño, especialmente durante el sueño REM (movimiento ocular rápido).

Según el psicólogo Rainer Schoenhammer, de la Universidad Burg Giebichenstein Halle en Alemania, no todos los sueños pueden interpretarse únicamente como manifestaciones de deseos reprimidos. En su diálogo con ABC News, señaló que la sensación de caída está ligada a la intensa actividad cerebral que ocurre durante el sueño REM, una etapa en la que el cuerpo entra en una parálisis muscular casi total, mientras el cerebro se mantiene muy activo.

El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos explica que el sueño se divide en ciclos REM y no REM. Durante las primeras fases no REM, las ondas cerebrales, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración disminuyen progresivamente. Sin embargo, aproximadamente 90 minutos después de quedarse dormido, se entra en la fase REM, donde la actividad cerebral se intensifica, la respiración se vuelve irregular y los músculos permanecen inmóviles, salvo los ojos. Este ciclo se repite varias veces a lo largo de la noche, aumentando en duración hacia la madrugada. Aunque los sueños suelen asociarse con la fase REM, también pueden aparecer en etapas no REM, lo que evidencia la complejidad del proceso onírico.

Una estructura fundamental en este fenómeno es el puente de Varolio, situado en el tronco encefálico. Esta región del cerebro regula el sueño, la vigilia y recibe señales del sistema vestibular, encargado del equilibrio y la orientación espacial. Al final del sueño REM, las neuronas del puente de Varolio se activan y pueden generar sensaciones como flotar, volar o caer. Cuando estas percepciones se combinan con la parálisis muscular propia del sueño REM, es común que se produzcan sueños en los que el individuo siente que está cayendo rápidamente, despertándose justo antes de tocar el suelo, en un sobresalto que muchas personas reconocen.

Desde una perspectiva psicológica, la caída en los sueños puede reflejar estados emocionales internos. Según la psicóloga y autora Athena Laz, en declaraciones a Today, este tipo de sueños puede simbolizar sentimientos de ansiedad, inseguridad o pérdida de control. Por ejemplo, soñar que se cae de un acantilado podría indicar una sensación de vulnerabilidad, mientras que una caída controlada, como un salto en paracaídas, podría representar liberación o superación de obstáculos. Asimismo, soñar con caer al agua podría interpretarse como un enfrentamiento con emociones profundas, mientras que caer por unas escaleras podría señalar desconexión con la vida cotidiana o falta de implicación en decisiones personales.

El fenómeno conocido como sacudidas hípnicas también guarda relación con los sueños de caída. Estas contracciones musculares involuntarias ocurren al inicio del sueño y afectan a entre el 60% y el 70% de las personas. Aunque se desconoce su causa exacta, suelen coincidir con la sensación de caer, provocando despertares bruscos. Según Healthline, estos episodios no representan un riesgo físico, pero pueden facilitar el recuerdo del sueño al despertar inmediatamente después del sobresalto.

La bioquímica cerebral también desempeña un papel clave en estas experiencias. El profesor Schoenhammer explicó que los niveles de serotonina, un neurotransmisor vinculado al bienestar emocional, disminuyen entre la medianoche y las primeras horas de la mañana, coincidiendo con los periodos más largos de sueño REM. Esta reducción puede influir en que los sueños sean más intensos o tengan un tono negativo, lo que podría explicar la frecuencia con la que se presentan sueños de caída con sensaciones desagradables. Así, soñar con caer resulta ser una expresión natural de la actividad cerebral y emocional del ser humano durante el sueño, donde cuerpo y mente interactúan en un estado de desconexión del entorno pero profunda conexión interna.

