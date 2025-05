La versión de El Eternauta que fue censurada y adelantó su final

En el contexto del éxito actual de la serie de El Eternauta en Netflix, basada en la clásica historieta de Héctor Germán Oesterheld (guión) y Francisco Solano López (dibujo), vale la pena recordar que existió una segunda versión de esta historia. Este intento, menos conocido y muchas veces silenciado, tuvo un final abrupto en 1969, cuando la revista Gente encargó a Oesterheld una actualización de su obra, esta vez ilustrada por el maestro del blanco y negro, Alberto Breccia. Su estilo marcadamente distinto al original, y su tono mucho más comprometido políticamente, marcaron una ruptura que no fue bien recibida.

En esta relectura, Oesterheld potenció el mensaje político, apuntando contra las grandes potencias mundiales, a las que acusaba de entregar Sudamérica al invasor extraterrestre para salvarse. Una transmisión radial en la historieta lo deja claro: “Nevada mortífera… despiadado ataque extraterrestre… traición inconcebible... grandes potencias. Sudamérica entregada al invasor para salvarse… lucharemos igual… por más solos que estemos y por terrible que haya sido el golpe inicial, sobreviviremos en la emergencia… sacrificio”.

Otro de los grandes cambios respecto a la versión original fue la representación de las Fuerzas Armadas. Mientras que en la historieta de Solano López apoyaban la resistencia popular, en esta reinterpretación se comportaban como una fuerza autoritaria, que imponía el terror: “Necesitamos ya mismo todos los voluntarios que podamos juntar. ¡O salen en tres minutos o les baleamos las ventanas!”. Esta representación fue vista con recelo por sectores conservadores y contribuyó a la incomodidad editorial.

El estilo artístico de Breccia también fue motivo de controversia. A diferencia del costumbrismo de Solano López, Breccia optó por un enfoque expresionista y claustrofóbico, heredero de obras como Mort Cinder y Sherlock Time. Muchos lectores lo rechazaron: acusaban al nuevo dibujo de ser confuso, con personajes indistinguibles. Un lector se quejó en el correo de lectores de Gente: “Los dibujos de Breccia son confusos, hay cuadros virtualmente inexplicables y los protagonistas se confunden entre sí. Las mujeres, por ejemplo, tienen las tres la misma cara”.

La tensión entre los creadores y la editorial fue en aumento. Breccia se negó a modificar su estilo: “Me llamaron y me dijeron que cambiara el dibujo, que lo hiciera más claro, más comercial. Les contesté que yo dibujaba así y que, si a ellos no les gustaba, podían levantar El Eternauta”. Oesterheld, al notar que la obra estaba a punto de ser cancelada, intentó salvarla ofreciendo una versión abreviada: “Páguenle a Breccia lo que con él han pactado y a mí no me paguen un centavo. Les hago lo que les falta de guion y ahí se termina El Eternauta”.

Finalmente, la revista publicó una carta de su director, Carlos Fontanarrosa, quien justificó la decisión y criticó abiertamente a Breccia: “Que me disculpe Breccia, un gran dibujante y diría artista, pero nosotros en nuestra misión de lograr comunicación no debíamos habernos entregado a la forma estética de su dibujo, que por momentos la hizo ininteligible”. La obra quedó trunca y cayó en el olvido durante décadas.

Alberto Breccia, aunque nacido en Uruguay, desarrolló toda su carrera en Argentina, colaborando con guionistas fundamentales como Oesterheld y Carlos Trillo. Con Oesterheld firmó obras emblemáticas como Mort Cinder, Sherlock Time y El Che. Con Trillo, creó personajes memorables como Un tal Daneri, Buscavidas y Nadie. Su estilo audaz, expresionista y profundamente personal lo convirtió en uno de los grandes artistas gráficos del siglo XX, aunque su versión de El Eternauta sigue siendo una obra incómoda, radical y aún vigente.

Con información de Perfil