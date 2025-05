Escándalo: la violenta pelea entre Guillermo Moreno y Fabio Cuggini

Un tenso y escandaloso episodio se vivió en el programa de streaming del Turco García cuando Guillermo Moreno y Fabio Cuggini protagonizaron una fuerte discusión que por momentos estuvo a punto de transformarse en una pelea física. Todo comenzó con chicanas políticas, pero escaló rápidamente a insultos y amenazas.

“Vos no me cantás un carajo a mí. Qué mierda me vas a cantar a mí, boludazo”, lanzó Moreno, visiblemente alterado. Cuggini, por su parte, trató de mantener la compostura, pero la situación se tornó insostenible: “Vos sos un crápula. Me saqué los anteojos. Para mí vos sos un crápula que está nervioso”.

"Cuggini":

Por el cruce de Fabio Cuggini con Guillermo Moreno en #LoDelTurco pic.twitter.com/mN40aWi9jd — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 2, 2025

La tensión llegó a su punto máximo cuando Moreno mencionó la posibilidad de una agresión física: “Hay muchas botellas acá y sería un espectáculo ridículo”. Cuggini le respondió con una pregunta que quedó flotando en el aire: “¿Me vas a pegar con la botella?”, a lo que el exsecretario de Comercio retrucó ambiguamente: “Vamos a ver lo que hacemos…”.

A pesar de los intentos de calmar los ánimos, el intercambio de insultos continuó y el estilista decidió abandonar el estudio. El momento, captado en vivo, rápidamente se viralizó en redes sociales y generó repudio generalizado por el nivel de violencia y agresividad expuesto al aire.

Con información de Mdzol