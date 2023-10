Qué dijo Diego Leuco sobre su compañera de La Peña De Morfi

Luego de que saliera a la luz el explosivo romance de Martín Insaurralde con Sofía Clerici, Jésica Cirio fue a La Peña de Morfi a cumplir con su trabajo y Diego Leuco contó cómo vio a su compañera. “No hablamos del tema. Yo tampoco la conozco hace tanto tiempo, hace algunos programas que compartimos ahí. La vi como todos los días. No indagué demasiado. Es una situación complicada. No me metí”, le dijo Leuco a LAM.

Sobre el nuevo rol de anfitrión de La Peña, el periodista señaló: “Yo voy ahí a conducir. Estoy todavía súper de visitante. Conociendo a la gente, al equipo. Fui a hacer mi laburo y me fui. No tengo la confianza para hablar de algo que es súper íntimo”. “¿En producción tampoco se te comentó nada?”, le retrucó la notera de Ángel de Brito. Y Leuco contestó: “No, es el programa de Jésica hace mil años. No quise hablar del tema con nadie, no me parecía ni divertido ni estaba con ganas de saber cosas”.

Lo cierto es que este domingo, Lueco no estará en el ciclo de Telefe y, según pudo saber PrimiciasYa, es por un viaje programado que ya tenía con la gente de Luzu a Misiones y se le hace imposible estar. Hasta el momento se desconoce quién ocupará su lugar. Lo que sí se sabe es que no será Georgina Barbarossa, ya que ella se tomó unos días más para recuperarse de la operación de su rodilla e incluso tampoco estuvo haciendo su programa matutino.

Con información de A24