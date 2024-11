La odisea de ir a comprar ropa: más del 50% de las personas no encuentra talle

A casi cinco años de la sanción de la Ley de Talles, más del 50% de las personas tienen problemas para encontrar ropa acorde a su cuerpo. La normativa se reglamentó en 2021, pero actualmente está pausada e ir de compras sin frustrarse se volvió un desafío.

Este dato se desprende de la encuesta anual hecha por AnyBody Argentina, una de las organizaciones que impulsó el proyecto y que trabaja con la problemática desde hace más de diez años.

El relevamiento, que consultó a casi 7000 personas, arrojó que el 73% de las personas encuestadas suele encontrar siempre las prendas que desea en talle único. En tanto, el 82% afirmó que le resulta difícil hallar su talle en jeans y pantalones; mientras que el 42% reconoce no encontrar ropa interior en su talle.

Dentro del universo que respondió la encuesta, el 85% indicó usar ropa “de mujer” mientras que un 11% usa ropa sin género y el 4%, ropa “de hombre”. En ese contexto, el 52% de las personas del primer grupo y el 49% del segundo aseguró que los talles más difíciles de encontrar son entre el 46 y el 52; el tercer grupo, a su vez, señaló que lo más complejo es encontrar talles entre el 48 y 54.

El noticiero Telenoche realizó una recorrida por diferentes locales con Cori, quien contó que suele tener problemas para conseguir prendas acordes a su cuerpo. “Me encantaría poder ponerme una musculosa de moda, pero parecen talles de niños. Me frustra un poco. Nos metieron en la cabeza que tenemos que tener un cuerpo perfecto para mostrar la panza”, expresó la joven.

Tras la recorrida, Cori reflexionó: “Más de la mitad de la ropa no me quedó. No encajo en la ropa. Me genera frustración. Me miraba al espejo y pensé que debería haber empezado la dieta. Pero, ¿por qué tendría que hacer dieta para entrar en una prenda que no está hecha para mi cuerpo? No podemos estar sufriendo por ponernos ropa”.

Una de las cuestiones más preocupantes del informe marcó que el 36% de los encuestados respondió que no encontrar ropa de su talle lo lleva a realizar conductas de riesgo, como ponerse a dieta para bajar de peso, abstenerse de comer, tener atracones, vomitar o hacer ejercicio en exceso). De hecho, Argentina está segunda a nivel mundial en trastornos de la conducta alimentaria detrás de Japón, es decir, 70 millones de personas padecen algún tipo de trastorno.

“Estas cifras se mantienen constante a lo largo de los años”, advirtieron desde la organización y plantearon: “Como organización que lucha contra el odio corporal, reconocemos el ir a comprar ropa y no encontrar talle como uno de los grandes disparadores para que las personas comiencen a cuestionar y odiar su cuerpo. Vestirse es un derecho y muchas veces no se cumple. Tiene que haber diversidad de talles como diversidad de personas”.

