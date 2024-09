Javier Milei presenta hoy el Presupuesto 2025: los detalles del proyecto

Este domingo, Javier Milei llevará al Congreso su esperado proyecto de Presupuesto 2025, con el déficit cero como la pieza clave de su propuesta.

El mandatario ingresará por la emblemática explanada de la avenida Entre Ríos, recibiendo la bienvenida de la vicepresidenta Victoria Villarruel. En compañía del presidente de Diputados, Martín Menem, cruzarán los salones del Parlamento para entregar formalmente el documento.

Aunque no se trata de una Asamblea Legislativa, el evento sigue la tradición presidencial y convoca a los legisladores de todas las fuerzas políticas. El Presidente invitará a analizar la propuesta presupuestaria que, según anticipos, impondrá límites estrictos a las ampliaciones en cada ministerio. Este ajuste tendrá en cuenta variables clave como el crecimiento, la deuda y la inflación.

Fuentes oficiales dejaron entrever que habrá una fórmula para ajustar las ampliaciones presupuestarias de cada ministerio y ponerles tope. Según explicaron funcionarios, el cálculo tomará en cuenta parámetros como el crecimiento, la recaudación, la deuda y la inflación.

Una de las grandes apuestas del Presupuesto 2025 es la eliminación de la toma de nueva deuda para financiar el déficit fiscal. En su lugar, Milei se enfocará en el refinanciamiento de los vencimientos existentes, buscando extender los plazos y evitar nuevas obligaciones.

“El Gobierno va a presentar un presupuesto que parte de la hipótesis del déficit cero. Eso quiere decir que no vamos a tomar nunca más deuda para financiar al fisco, lo que van a encontrar es el roll over de la deuda, pero no va a haber más toma de deuda para financiar el déficit financiero”, explicó el mandatario en una presentación ante empresarios.

Fuentes cercanas al Gobierno destacan que no habrá sorpresas. Sin embargo, el tono ceremonial de la presentación, en cadena nacional desde el Congreso, refuerza la relevancia de este presupuesto, que podría marcar un antes y un después en la gestión económica del país.

Con información de TN