Fernández: “Yo no he robado nada ni participé de negociados”

El expresidente Alberto Fernández ofreció sus primeras declaraciones radiales luego de ser imputado junto al broker de seguros Héctor Martínez Sosa y el extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano por la comisión de delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos. Dijo estar de acuerdo con el avance de la investigación y afirmó “no haber robado nada” ni “participar de ningún negociado”. “Están afectando a gente de bien”, lamentó.

“Yo hago de la honestidad un culto. Yo soy un hombre público. Y hablo por que quiero explicarlo lo que pasó a la gente. Yo no he robado nada ni he participado de ningún negociado ni he autorizado ningún negociado. Y esto no es un negociado. Están afectando a mucha gente de bien”, sostuvo en diálogo con Radio la Red.

Respecto de la causa, que se encuentra en manos del juez federal Julián Ercolini y es impulsada por el fiscal federal Ramiro González, admitió: “Que se investigue me parece razonable. Hay una denuncia. El concepto imputación en términos periodísticos suena a acusación. Pero en términos técnicos quiere decir investigar”.

“Si se investiga, se van a dar cuenta de la mentira que es todo esto. No quiero que nadie crea que me estoy escondiendo de algo. No me llevé ni un centavo de nada ni hice negocios con nadie. No me llevé del Estado ni una goma de borrar. Solo me llevé el enorme honor de ser Presidente de los argentinos”, sentenció.

El presidente del Partido Justicialista (PJ) aprovechó el espacio radial también para “aclarar” declaraciones hechas a La Nación sobre la posible implicancia de su secretaria María Cantero en el caso. “Yo conozco a mi secretaria. Fue mi secretaria por 30 años”, insistió Fernández en primera instancia.

“Cuando yo fui Superintendente de Seguros, el padre de Martínez Sosa, que fue vicepresidente de Boca, era un hombre muy conocido, ya era uno de los mayores brokers de la Argentina. Su hijo [Héctor Martínez Sosa] heredó esa empresa y la habrá hecho crecer. Mi secretaria está en pareja con este hombre hace casi 30 años también. Lo conoció en el mercado de seguros. Entonces, la realidad es que yo la conozco muy bien a María. La periodista que me preguntó ayer, mi respuesta es que yo no creía que María hubiera hecho eso. María no es capaz de hacer eso. Yo no creo que María haya hecho eso”, dijo.

Y reforzó para cerrar: “Tengo muchas ganas de aclarar este tema porque yo no soy un corrupto. Hice de mi vida un culto a la honestidad. Y no me gusta que hagan estas cosas. Y si algún funcionario hizo algo que no debía, que responda, que se haga cargo. Pero quiero decir y dejar en claro nuevamente que todo esto me parece un completo disparate”.

