Seguros por créditos de la Anses: imputan a Alberto Fernández en otra causa

El fiscal federal Ramiro González imputó hoy al ex presidente Alberto Fernández y a un ex directivo del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, tras la denuncia que hizo el Gobierno a través del Ministerio de Capital Humano, la ANSES y Nación Seguros por los seguros que se contrataban para darle cobertura a los jubilados y pensionados que tomaban créditos mediante el organismo previsional. También fueron acusados Alberto Pagliano (ex titular de Nación Seguros), el responsable de San Ignacio sociedad de productores asesores de seguros SA y el responsable de TG Broker S.A.

La denuncia la había presentado el jueves pasado la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el nuevo titular de la ANSES, Mariano de los Heros, y el director de Nación Seguros, Alfonso José Torres, las tres áreas involucradas en las presuntos irregularidades durante la administración anterior.

Alberto Fernández y Pagliano ya están imputados en la otra causa que también impulsó el fiscal González y tiene a cargo el juez Julián Ercolini. Por esa causa, anoche se ordenaron allanamientos en la casa del broker Héctor Martínez Sosa y de su esposa, María Cantero, quien fue durante tres décadas la secretaria del ex presidente.

En ese procedimiento, la Policía Federal secuestró varias agendas, teléfonos y computadoras luego de registrar la casa, pero no encontró documentación vinculada con la causa judicial.

Con información de Infobae