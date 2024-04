El Gobierno le reclamó a la Justicia que resuelva con rapidez la denuncia contra Alberto Fernández

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió hoy a la causa judicial a raíz del escándalo de los seguros, que involucra al ex presidente Alberto Fernández, y le reclamó a la Justicia que actúe con rapidez. “Se está analizando todo el camino a seguir para subsanar la aberración que han hecho con los intermediarios, para terminar con esta práctica”, señaló.

El funcionario nacional, en diálogo con El Observador radio, insistió: “Lo único que necesitamos es que la Justicia avance en todas las causas que estamos denunciando. Con el tema de los seguros, pero también con el tema de los intermediarios en los planes sociales; necesitamos que la justicia actúe en consecuencia lo más rápido posible, que nos acompañe. La gente necesita ver que avanza”.

Con relación a la causa por la contratación de seguros en el Gobierno entre 2015 y 2019, el juez federal Julián Ercolini ordenó, ayer, la inhibición general de bienes de Alberto Fernández y pidió que se levante su secreto fiscal y bancario. La misma medida se aplicó para el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano; el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente, el broker Pablo Torres García, y las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri, San German, entre otras. Con esta medida, no podrán vender ni disponer de sus bienes. Tampoco tendrán accesos a sus cajas de seguridad.

Con información de Infobae