Roban en Tres Arroyos la moto de turista brasileño: “No puedo creer lo que me pasa”

Un joven brasileño que había emprendido una aventura saliendo desde San Pablo con destino a Ushuaia fue víctima de un hecho de inseguridad en Tres Arroyos.

Según publica el portal LU24, Kleber Cunha radicó la denuncia el domingo, luego de pasar por Uruguay, Buenos Aires y llegar a la mencionada localidad.

Tras descansar en un hotel, cuando decidía emprender el viaje hacia el sur argentino, descubrió que delincuentes se habían llevado su Yamaha Fazer de 250 cc., que se encontraba estacionada frente a su lugar de descanso.

“Estoy muy mal, no puedo creer que esto esté pasando. Desde niño soñaba con hacer este viaje. Estuve más de cuatro mil kilómetros en la carretera, he viajado por ocho países y nunca me pasó nada. Tres Arroyos me parecía una ciudad tranquila y pasé la noche acá, antes de seguir a Bahía Blanca”, contó Cunha en LA BRÚJULA 24.

Y refirió: “Un delincuente me escribió diciéndome que sabía donde estaba la moto, pero debía pagarle 200 mil pesos. Tengo dos problemas, encontrarla para seguir de viaje porque este sujeto me mandó un video donde se la veía desarmada. Si la llego a hallar debería armarla”.

Pidió a quien pueda haber visto la moto roja, con una maleta rígida negra y patente es DPK 1746 que puedan aportar algún dato para recuperarla. Ante cualquier novedad, comunicarse por WhatsApp al +55 11 96605 7373.