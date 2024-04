TC: Ciantini “voló” en la clasificación en Toay

Diego Ciantini (Chevrolet) se adueñó de la clasificación de la 4ª fecha del Turismo Carretera que se disputó este sábado en Toay (La Pampa). El piloto del JP Carrera alcanzó su 1ª pole position de la temporada, ganándole el duelo a Mariano Werner (Ford Mustang) que clasificó 2º. Agustín Martínez (Ford) completó el trío de punta.

“Contento con el auto que me entregaron. Sabía que era difícil pelearle la pole al campeón. En la primera vuelta me confié del auto que tenía y me faltó un poquito. En la segunda me la jugué un poco más ya que había enfriado el auto. Lo intenté y por suerte salió. Es un buen puntapié inicial pensando en la carrera de mañana”, dijo el Bochita que ganó por 2ª vez una tanda en el TC, la anterior en San Luis 2021.

Efectivamente, el piloto de Balcarce logró arrebatarle el “1” a Werner exprimiendo el gran potencial de su Chevrolet –sobre todo en los parciales de recta- en un fin de semana donde los motores multiválvulas de todas las marcas experimentaron un aumento de potencia a partir de la decisión de la Técnica de volver al mismo régimen de vueltas que en la temporada pasada.

“Me gusta mucho manejar este circuito y últimamente me fue bien acá. Ojalá pueda repetir mañana”, manifestó el flamante poleman que se quedó con el nuevo récord del circuito con un tiempo de 1m13s629, bajando en 496 el tiempo que había establecido Werner en 2019. A su vez, Ciantini le dio a Chevrolet la 2ª pole position de la temporada.

Agustín Martínez, que lleva apenas 4 carreras como piloto de la “máxima”, cerró el trío de punta con el Ford alistado por la escudería de su papá, el histórico Omar “Gurí” Martínez. “Contentísimo con el tiempo que hice, me faltó un poquito en la chicana. Había 1 o 2 décimas más para mejorar. Me conformaba con quedar entre los mejores 5, así que este resultado es muy bueno”, dijo el Gurisito.

Uno de los protagonistas de la 4ª tanda del año fue Juan Bautista De Benedictis que finalizó 4º con el Ford Mustang del DTA Racing, obteniendo así su mejor resultado desde que comenzó a correr con el nuevo modelo del Óvalo. Detrás suyo quedó Gastón Mazzacane (Chevrolet).

Los 2 primeros del campeonato tuvieron una clasificación lejos de las expectativas iniciales. El líder José Manuel Urcera quedó 38º con el Ford del Moriatis Competición. Mientras que Esteban Gini, su escolta en la tabla de posiciones, se ubicó 36º a bordo del Toyota Camry del Maquin Parts Racing. Julián Santero (Ford), 4º en el torneo, hizo un trompo y finalizó 40º.

Clasificación TC – Toay – 4ª fecha

Pos. Piloto Mca. Tpo./Dif. 1 Ciantini, D. CH 01;13.629 2 Werner, M. F M 0.236 3 Martínez, A. F 0.336 4 De Benedictis, J. B. F M 0.361 5 Mazzacane, G. Ch 0.454 6 Chapur, F. D 0.462 7 Castellano, J. D 0.509 8 Benvenuti, J. C. Ch 0.518 9 Lambiris, M. F 0.560 10 Vázquez, M. D 0.579 11 Craparo, E. D 0.648 12 Trucco, J. M. D C 0.683 13 De La Iglesia, L. D 0.696 14 Trosset, N. F M 0.705 15 Aguirre, V. Ch 0.743 16 Bonelli, N. F 0.764 17 Jakos, A. Ty NG 0.790 18 Londero, A. F 0.818 19 Landa, M. T 0.844 20 Fontana, N. Ch 0.846 21 Catalán Magni, J. T. F 0.861 22 Quijada, M. Ch C 0.879 23 Martínez, T. T NG 0.929 24 Ledesma, C. Ch C 0.993 25 Agrelo, M. D 0.100 26 Mangoni, S. Ch 1.019 27 Todino, G. F 1.042 28 Ponce De León, G. F 1.042 29 Álvarez, S. D 1.061 30 Risatti, R. Ch C 1.141 31 Ferrante, G. Ty NG 1.169 32 Iribarne, F. Ch C 1.181 33 Fritzler, O. D 1.199 34 Ebarlín, J. J. C 1.241 35 Cotignola, N. T 1.297 36 Gini, E. Ty 1.383 37 Spataro, E. F 1.456 38 Urcera, J. M. F 1.516 39 Carinelli, A. D 1.655 40 Santero, J. F 1.748 41 Candela, K. F 1.755 42 De Carlo, D. Ch 1.892 43 Ardusso, F. Ch 1.909 44 Alaux, S. Ch 1.994 45 Dose, C. Ch 2.672 46 Abella, S. T 2.805 47 Garbelino, J. D 2.955 48 Mulet, L. D 3.538

