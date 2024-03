El crudo relato de una jubilada a la que ataron y golpearon durante un robo

Un testimonio que indigna. Mabel, de 83 años, detalló el crudo momento que le tocó vivir cuando tres delincuentes entraron a su casa y le robaron alhajas y un poco de dinero que tenía en ese momento.

“Escuché algunos ruidos, pero pensé que eran gatos. Luego escuché que ya eran más fuertes y cuando me di cuenta tenía a dos personas dentro de la habitación que a los gritos me exigían que les entregue dólares”, señaló.

Y agregó: “Les dije que no tenía, solo había unos treinta mil pesos en el monedero que había dejado en la cocina, pero ellos insistían con que les diga donde tenía los dólares.

Preguntaban dónde estaba mi marido, les conté que él había fallecido y me volvían a preguntar lo mismo, me pegaron una cachetada y me dijeron que me calle”.

En su relato, marcado por la angustia, la mujer comentó que “me llevaron a otra habitación y me ataron los pies. Cuando quisieron taparme la boca les dije que por favor no lo hicieran porque sufro del corazón, me volvieron a pegar en el rostro y me hicieron callar”.

Mabel dijo que estuvieron bastante tiempo porque revolvieron todos los ambientes de la casa, vaciaron placares y alacenas, hasta que encontraron las joyas y decidieron irse.

Le exigieron la clave de la alarma para poder escapar, y la mujer les dijo dónde estaban anotados los números. No obstante, levantaron la persiana y allí se activó de inmediato. En ese momento se dieron a la fuga y la víctima se percató que eran tres los intrusos.

Su relato completo: