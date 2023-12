Cecilia Corradetti / La Brújula24 / [email protected]

“Todavía me tiemblan las patitas, el corazón se me dispara tremendamente, se me pasan flashes de anoche y se me llenan los ojos de lágrimas”, escribió en sus redes sociales la traumatóloga del Hospital Municipal, Renata Di Falco, quien el sábado a la noche se encontraba de guardia.

“Por esas cosas de la vida anoche (por el sábado) me tocó estar de guardia, no puedo explicar las imágenes que tengo grabadas en la cabeza, la gravedad de todos los códigos rojos que traían las ambulancias”, continuó.

“Atiné a pedir ayuda ni bien vi a los siete primeros, ya sabía que teníamos quirófano para rato y que tres traumatólogos no éramos suficientes”, dijo y completó: “En el medio, sin saber si nuestras familias estaban bien”.

Agregó: “Fue pensar en blanco y hacer, pero tenía miedo y bastante y no me da miedo decirlo, todos corrían riesgo de vida y teníamos que actuar rápido”.

“Pienso en la mano que nos dieron todos los médicos, enfermeros e instrumentadoras que estaban en su casa y, sin pensar en su riesgo, se vinieron corriendo, en auto traídos por vecinos a ayudar ni bien escucharon la noticia del Club Bahiense del Norte”, indicó.

Renata, que es médica de planta y también atiende consultorio particular, confesó que se hizo todo lo que se pudo.

“Por suerte salió todo bien. Fueron cuatro quirófanos donde todos los traumatólogos lo dieron todo. Hay gente buena, chicos. Gracias a todos. Esperemos que los pacientes atendidos evolucionen bien”, subrayó.

“Ahora –concluyó– a procesar este quilombo en la cabeza y tratar de no pensar más. Lo material no es nada”.

Colegas que se solidarizan

Los posteos de los colegas, apenas la doctora Di Falco realizó la publicación, no se hicieron esperar.

El doctor Gustavo Rodríguez Gil, médico traumatólogo, compartió el escrito y agregó: “Esto hace que me sienta orgulloso de pertenecer a nuestro querido Hospital Municipal. Renata, mil gracias por tanto”.

También Dina Petersen se sumó al señalar: “Aplausos a todos mis compañeros del hospital. Orgullosa de todos ustedes”.

Andrea Marino, también médica, enfatizó: “¡Sos una genia! Traumatología tiene un equipazo de gente excelente. Felicitaciones a todos y millones de gracias.”

“No me cabe ninguna duda que lo dieron todo como siempre, muchos aplausos para todo ese grupo de gente que trabajo sin dudarlo”, expresó, por su parte, Pedro Dalessio.

Finalmente, Gina Speciale remarcó a Renata Di Falco: “Orgullosa del Muni y de todos ustedes. Los aplaudo a la distancia. Descansá y no olvides que diste lo mejor! Gracias”.