Baliña denunció que si no pagaba 50 mil dólares le iban a plantar droga

La redacción de LA BRÚJULA 24 accedió en exclusiva a la declaración de Carlos Baliña, el empresario de Tres Arroyos quien se encontraba bajo la lupa del juez Fernando Bibel en una causa por narcotráfico y denunció a dos policías que lo habrían extorsionado.

Baliña, en su descargo, afirma que dos agentes de la Federal que trabajaban bajo la órbita de Bibel (el cabo primero Luciano Esteban Pennisi y el oficial subinspector Nicolás Alan Santillán) intentaron chantajearlo para no “empapelarlo” en la investigación llevada adelante por dicho magistrado.

El investigado por la Justicia Federal pactó un encuentro los policías que llegarían desde Mar del Plata. Sin embargo, la fiscalía en turno ni la DDI donde se había realizado la denuncia no estaban al tanto ni habían organizado una “entrega controlada”. Baliña decidió ir con el acompañamiento de un policía amigo, de Bahía Blanca, identificado como Gerardo Recabarren.

Allí se produce el encuentro y todos terminan a las trompadas. Recabarren pide refuerzos llamando al 911 y los bonaerenses detienen a sus camaradas federales.

Tanto Pennisi como Santillán fueron detenidos el último viernes, a raíz de una denuncia que podría derivar en un escándalo político y judicial sin precedentes para la mencionada localidad y toda la región.

La declaración completa de Baliña

Se hace presente en esta sede policial a los efectos de proceder a una denuncia penal el señor Carlos Baliña, refiriendo que el día viernes 12 de abril de corriente en el horario comprendido entre las 18 y 18:30 horas, en momentos en que se encontraba en ruta nacional 3 y ruta 228, más precisamente en el comercio denominado Mam siendo del rubro de venta de repuestos perteneciente a la familia, en un momento dado ingresa una pareja.

El masculino de contextura robusta altura media entre 170 a 1.75 cms. quien vestía una campera canelón color negra y jean oscuro, acompañada por una femenina rubia de contextura delgada de entre 1.60 y 175 cms. que vestía campera color negra Jean negro y botas media caña. Que esta pareja pregunta por una farmacia y se retiran.

A los 10 minutos entra un joven de contextura delgada 1,70 a 1,75 cms. de altura, quién refiere que tenía un auto para vender. Salí que te lo muestro. Una vez fuera del local el joven saca su billetera personal y le muestra una credencial de la Policía Federal Argentina de color azul y amarilla. Y me dice “tenés el teléfono intervenido. Te están haciendo una investigación. A mí me mandan los jefes hablar con vos antes de allanarte”.

Baliña responde: “¿por qué?”. El joven contesta: “Hay cosas que no podés justificar del transporte de cargas”. A lo que le replicó: “Nada que ver. Yo trabajo con una empresa que nos paga con transferencia bancaria y está todo en regla” El acusado retrucó: “fíjate porque hay otras cosas más. Tus camiones andan por la ruta, sabemos que tenés una hija que estudia en Buenos Aires. Tenés un departamento. Tenés una cancha. Te hemos seguido varias veces cuando vas a Buenos Aires, conocemos a tus choferes fíjate que vas a hacer… mirá esto es así: tenés que colaborar y no tenés que contarle nada a nadie. Mi jefe me dijo que me dieras el valor de una camioneta 0 km que sería el valor de $50,000”.

Baliña contestó: “Imposible yo no ando yo no ando en nada raro para que tenga que poner plata”. Mientras que del otro lado lanzaron: “Bueno, fíjate lo que te pueda pasar con los camiones, porque podemos ponerle algo, podemos armarte una causa. Podemos allanarte y tirarte cosas en los vehículos. No te olvides que es muy fácil abrir un vehículo y ponerle droga. Podemos ponerte droga tanto en los camiones como en tu casa. Sabemos bien Cómo hacer las cosas.

“El viernes te mando un WhatsApp, pensalo y nos encontramos. Nosotros, la Federal, trabajamos con todas las fuerzas y tenemos todos los contactos. Te repito que no le cuentes a nadie, esto queda entre nosotros”, cerró.

Dudas y cabos sueltos

El primer interrogante es porqué Baliña no espero a que la “operación” para atrapar a los supuestos extorsionadores no estuviera organizada por la Justicia.

Y un dato inquietante. Hace tres años, los “Federicos” de Mar Del Plata se habían “llevado puesto” al jefe de la DDI de Tres Arroyos por encubrir casos de trata de personas. Ahora, agentes de aquella repartición duermen en los calabozos de los “Patas Negras”.

El otro es que el fiscal que le tocó en turno intervenir en la causa por extorsión fue Facundo Lemble, que debió excusarse por tener relación con el empresario. “Nada raro, en Tres Arroyos se conocen todos”, explicaron en su entorno.

Ahora el expediente por la extorsión está en manos del fiscal Gabriel Lopazzo, que ya indagó a los policías pero se declaró incompetente y pretende reenviar la causa al fuero federal.

Baliña, según cuentan en Tres Arroyos, posee importantes vinculaciones políticas y deportivas. Es un reconocido hincha de Boca, que hace gala de sus contactos en el club, y asiduamente se lo puede ver en un palco de la Bombonera.