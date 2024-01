Es la segunda vez que le cae un rayo sobre la casa: “Ya no aguanto más, la quiero vender”

Hebe no lo puede creer. De hecho, lo que le pasó es verdaderamente increíble. Insólito.

Su casa, ubicada en calle Las Heras al 1000, del barrio La Falda, fue impactada anoche por un rayo en medio de la tormenta que azotó a Bahía. Y la descarga, que ingresó por una antena vieja, le quemó el televisor.

Pero eso no es todo, muy por el contrario. Según relató, es el segundo rayo que impacta sobre su domicilio –el anterior hace 20 años-. Y ahora ya está cansada. Quiere mudarse.

“Estuve desde la tormenta pasada sin luz, fui una de las últimas. El día anterior a la tarde me habían vuelto a conectar, pero irónicamente al día siguiente me pasa esto”, sostuvo.

Y agregó, en contacto con el móvil de La Brújula 24: “Me caía agua del techo y no se quisieron subir porque había otras urgencias, que las puedo llegar a entender, pero la verdad es que estoy cansada”.

“Se sintió como una explosión y después el olor a quemado. El televisor lo quise volver a enchufar, pero nada, perdiste. No me acordaba de que había quedado la antena de antes de tener cable, y a nosotros nos cayó un rayo hace como 20 años en el mismo lugar”.

“Me dijeron si me quería evacuar y dije que no, porque tengo mis mascotas y no quería dejar la casa sola. Con la situación económica que hay, uno no puede reponer las cosas así nomás. Yo cometí el error porque lo tenía prendido y sé que cuando hay rayos no hay que hacerlo. Estoy cansada porque es el segundo que me cae”, sostuvo Hebe.

Y reiteró: “Me cayó un rayo dos veces, ya no quiero saber más nada, si alguien quiere comprar la casa, está en venta”.