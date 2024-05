Una escuela pública quedó dentro de la Base Espora y hay que pagar para entrar

Natalia es una vecina del barrio San Vicente y denuncia que un colegio público quedó dentro de la Base Espora porque las autoridades de la misma cercaron unos terrenos que “no les pertenecen”.

Ahora, asegura, les piden a todos aquellos que quieran entrar o salir del establecimiento educativo que gestionen un permiso que los habilite. El mismo tiene un costo y no todos lo pueden pagar.

“Hace algunos años la Base cercó todo el lugar y el colegio, tanto la Primaria 84 como el Jardín de Infantes, quedaron adentro. Hay dos manzanas que pertenecen al barrio San Vicente, pero cuando ellos cerraron el perímetro, quedaron adentro. Entonces ahora, la semana pasada, hicieron una reunión con el Jefe de Base porque quieren que hagamos un permiso para toda la gente que quiera ingresar al colegio, para un acto público o lo que sea, quieren que tengamos un permiso porque estamos adentro de su territorio”, comentó en el aire del programa “Bahía Hoy”, por La Brújula 24.

“El colegio no pertenece a la Base, pertenece al barrio, igual que los terrenos que están alrededor. Nos dijeron que nos tenemos que hacer un carnet y adjuntarle antecedentes penales, foto carnet. Los antecedentes tienen un costo de mil pesos, el papel en el que se hace el carnet es de la Base y lo tienen que presentar tanto chicos como padres, abuelos o tíos que los vayan a buscar. Es una vez al año y sale 1800 pesos. Es decir, sumado son 2800 en total”, explicó Natalia.

Además, señaló que “las maestras y directoras no querían hacerlo. Aparte, no todos los chicos que van a la escuela tienen la posibilidad. El año pasado estuvieron en tratativas, pero no se pudo. Para llegar al colegio hay que cruzar una garita, con los policías de la Base”. Y agregó que “el otro problema es la línea de colectivo, la 517, que llega hasta el portalón y no sigue, con lo que eso implica”.