Katopodis: “En Bahía invertimos más de $27 millones”

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, llegó de visita a la ciudad. En compañía del candidato a intendente de Unión por la Patria, Federico Susbielles y otros dirigentes del espacio, el funcionario recorrió obras finalizadas y en marcha que se llevan adelante en Bahía con aportes del Gobierno central.

En conferencia de prensa, Susbielles resaltó la importancia de la presencia del ministro en la ciudad. “Estuvimos recorriendo obras muy importantes que la Nación ha realizado en materia educativa, obras históricas para Bahía Blanca que tienen que ver con la Universidad Nacional del Sur, su nuevo departamento de Derecho, el aula de simulación de juicios, lo que va a ser muy próximamente porque ya está haciendo una licitación el nuevo edificio de Ciencias de la Salud y aquí, en la UTN, con la nueva aula magna. La verdad que siempre es un gusto recibir a un funcionario tan comprometido que ha hecho un trabajo brillante en estos años”, señaló el postulante a jefe comunal.

A su turno Katopodis sostuvo que “siempre es importante venir a Bahía, acompañarlo a Federico (Susbielles)”. “Estamos muy confiados en que todo el trabajo que viene haciendo Federico, que hacemos desde los distintos ministerios, con proyectos y un presente de realizaciones muy concretas para esta ciudad. Fue Federico el que todo el tiempo gestionó que lleguen las obras a la UNS, a la UTN, a El Cholo con la Ruta 33; que lleguen obras de agua y de cloacas, sin ninguna mezquindad y pensando en cómo beneficiar a su comunidad, a su ciudad”, señaló.

“Bahía tiene una inversión de nuestro ministerio de más de $27 millones de manera plurianual con obras de distinto tipo. Son 4 años ininterrumpidos en obra pública en ejecución en toda la Argentina y en Bahía, una ciudad que no gobernamos, que lo hace la oposición, pero que ha tenido inversión como nunca y vamos a seguir garantizado que ese financiamiento no sólo se ejecute de acá al 10 de diciembre, sino que por supuesto los próximos cuatro años sigamos desarrollando, terminando las obras que por supuesto no llegamos materialmente a terminar”, resaltó.

Katopodis junto con Gustavo Trankels, Alejandro Dichiara, Marcelo Feliú, y Federico Susbielles.

“Paro activo” en obras públicas: “Vamos a seguir haciendo asambleas”

El ministro participó este miércoles de un “paro activo” en todas las obras públicas del país. Según afirmó a medios nacionales, lo hizo en “defensa” de los proyectos de infraestructura en marcha y para poner el foco en que la oposición busca “que no se construyan más escuelas, hospitales, universidades ni se realicen obras de saneamiento”. En su visita en Bahía el funcionario fue consultado sobre la medida de protesta y aseguró que habrá continuidad a la convocatoria para realizar asambleas con trabajadores afectados a la obra pública.

“Las obras públicas no tienen dueño, son de todos, pero fundamentalmente de los trabajadores porque de ellos y con ellos depende la fuente de trabajo. Hicimos esta asamblea en cada obra pública de la Argentina; esa reunión con los trabajadores va a continuar, haremos hoy en distintas localidades donde vamos a estar recorriendo y queremos que los trabajadores nos cuenten cómo están viendo la cosa”, afirmó.

“Es muy clara la preocupación, la angustia; ellos ya vivieron este momento en los años del macrismo, del freno, del parate de la obra pública. Bahía sale adelante si tenemos un mejor puerto, mejores rutas, mejores universidades. Aquellos que creen que la Argentina no necesita universidades, aquellos que creen que estas universidades hay que cerrarlas y arancelarlas, que hagan esas propuestas. Nosotros vamos a defender esto porque estamos convencidos que es la llave para que la Argentina se desarrolle. En los próximos 10 años, Bahía va a estar mucho mejor posicionada, con mejor logística, mayor capacidad de producción y de trabajo”, agregó.

“Toda la obra pública de Bahía tiene presupuesto asegurado”

Katopodis también garantizó la continuidad de las obras viales relevantes para esta zona. “Todas las rutas en obra se ejecutan y se van a seguir ejecutando. Con la Ruta 33 tenemos algunas dificultades con la empresa, no es un problema de presupuesto ni de financiamiento; toda la obra pública de Bahía tiene presupuesto asegurado”, dijo.