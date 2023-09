Boqueteros roban en una joyería céntrica

En la madrugada del miércoles pasado, al menos tres boqueteros robaron en la conocida joyería Debernardi, ubicada en Zelarrayán al 100. Hicieron un hueco en el techo, bajaron siete metros y se llevaron seis relojes, con una amoladora abrieron una caja de seguridad del depósito porque no pudieron entrar al salón. Por eso se cree que hubo algún trabajo de inteligencia previa.

Alrededor de las 2, hubo una llamada por parte de la empresa de seguridad privada a los dueños dando aviso de que se activaron las alarmar. Uno de los titulares de la firma miró las imágenes a través del teléfono, al no tener registro de lo que pasaba en el depósito, le dijo que no había pasado nada. No obstante, los agentes de Securitas revisaron con linternas y nada les llamó la atención.

A las 9 de la mañana del 6 de septiembre, cuando llegó la primera empleada observó el boquete, mampostería desparramada porque los ladrones cortaron la loza con mechas muy potentes, perforándola agujerito por agujerito. Ingresaron por un sector donde están los caños de alumnio de la ventilación. Se alzaron con dos Rolex (uno de dama y uno de caballero), otros dos marca Gladiador y los restantes Gerard Perregaux, cada uno con sus respectivos estuches.

Todo está valuado en unos seis mil dólares. Para retirarse pusieron una escalera sobre una heladera y lograron acceder al boquete que habían realizado. Mirando cámaras de seguridad de las adyacencias se vio estacionada una camioneta blanca. Al lado de la joyería hay un terreno baldío y arriba del comercio asaltado había tiempo atrás un local que tiempo atrás había sido alquilado a un showroom, por el cual entraron para hacer el boquete. Se cree que los ladrones trabajaron entre dos y tres horas y nadie dijo haber escuchado nada.