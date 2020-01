Cansado de los robos, cierra su local: "Te quitan todas las ganas"

Octavio está desahuciado. Y no es para menos después de que el galpón donde funciona la tornería que atiende con su hermano fuera el blanco perfecto para los delincuentes que realizaron cinco boquetes para alzarse con herramientas valuadas en unos 500 mil pesos, en lo que fue el cuarto robo en el último tiempo.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, masticando mucha bronca y cargado de resignación, "A partir de los últimos dos hechos tenemos alarma con sistema de monitoreo que no sonó. Se llevan herramientas que terminan malvendiendo y te quitan las ganas".

"En uno de los asaltos anteriores hasta golpearon a los perros. Somos gente de trabajo y no sabemos qué hacer, si esperarlos para darle unos fierrazos", resaltó, al tiempo que enfatizó: "Voy a terminar lo que quedó pendiente y a cerrar el local" que está ubicado en la esquina de José Hernández y Mariano Reynal.

Consultado respecto a qué va a hacer de ahora en más, admitió: "Soy docente y me dedicaré a enseñar para que esto no ocurra más. La solución pasa por educar a la gente. Estas personas tal vez no sean muchas, pero estos pocos te quitan las ganas de todo. Ya no se puede seguir así, que le vayan a robar a otro".

"A todos los vecinos del barrio les pasó lo mismo. La ventaja que tienen acá es que es un taller, que saben que a la noche no hay nadie. Entran, se llevan todo y se van con total impunidad. Desde la comisaría Séptima vienen, monitorean un par de meses. A mi cada siete meses me entran y nunca encontraron nada", destacó en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, dejó una reflexión: "La inseguridad no es un tema propio de delincuentes. Tiene que ver con una sociedad que está perdida y que esos pocos malos terminan contaminando a los buenos. Esto uno lo piensa cuando uno tiene hijos, la solución es irse del país aunque duela".