Bahiense y Estudiantes abren la temporada del básquet local

Este miércoles inicia el torneo de Primera del básquet local que lleva el nombre de Jorge “Yuyo” Ginóbili con el encuentro entre Bahiense del Norte y Estudiantes desde las 21 horas.

El Manu Ginóbili será el anfitrión del primer partido del campeonato, donde se presentará la Copa Jorge “Yuyo” Ginóbili y habrá reconocimientos para la familia del histórico dirigente, jugador y entrenador del tricolor de calle Salta.

Bahiense del Norte se quedó en los cuartos de final del torneo pasado cuando fue derrotado por San Lorenzo del Sud, finalista del torneo.

El plantel tricolor está conformado por: Leonardo La Bella, Pedro Santiago, Jorge García, Augusto Lamonega, Sebastián Luengo, Tobías Rodríguez, Bruno Lozano, Benjamín Castañares, Augusto Cárdenas, Juan Pedro Hollender y Eddie Roberson (dos ex Pueyrredón), Julián Lambertucci, Bruno Mandolesi y Tomás Bonivardo. DT: Alejandro Navallo.

En tanto Estudiantes llegó a meterse entre los cuatro mejores de la 22/23.

El plantel albo: José Luis Martínez, Agustín Salas, Jerónimo Mitoire, Matías Couselo, Julián Rodríguez, Albano Rosso, Mateo Fernández, Mariano Castets (ex Liniers), José Belleggia (ex Pueyrredón), Agustín Amore, Iván Gómez Lepez (ex Racing de Olavarría, en la Liga Federal) y Francisco Mazzello. DT: Ariel Ugolini.

El resto de la jornada se desdoblará, ya que hay varios jugadores afectados a los JUAR (Juegos Argentinos Universitarios) entre ellos: Tomás Bruni (Estrella), Alan González (L.N. Alem aún en duda), Iñaki Errazu (Pacífico), Juan Paronetto (Pueyrredón) y Lautaro Méndez (San Lorenzo).

Fecha #1 – Primera – 21 horas

Hoy: Bahiense-Estudiantes

Jueves 14-9: Napostá-Olimpo

Villa Mitre-9 de Julio

Lunes 18-9: Pueyrredón-Pacífico

Lunes 25-9: Estrella-Liniers

Lunes 2-10: San Lorenzo-L.N. Alem

En tanto el torneo de Segunda División también tendrá modificaciones y comenzará el viernes 15 de septiembre a las 21 horas.

Fecha #1 – Segunda – 21 horas

Viernes 15-9: Deportivo Whitense-Los Andes Velocidad y Resistencia-Bahía Basket

Barracas Central-Altense

Ateneo-Argentino

Espora-Pellegrini

Martes 19-9: La Falda-Comercial Sportivo-Independiente El Nacional-Barrio Hospital

El campeonato de Primera Femenino comenzará el domingo 17 desde las 20 horas con:

Sportivo-El Nacional

Estudiantes-Argentino

Olimpo-9 de Julio

