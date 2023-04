Fórmula 1: “Checo” Pérez se llevó la carrera sprint en Azerbaiyán

Se realizó la primera carrera sprint de la temporada 2023 de la Fórmula 1 en el circuito de Bakú, donde se lleva a cabo desde el jueves el Gran Premio de Azerbaiyán, que es la cuarta carrera del año. Sergio Pérez fue quien se llevó la primera posición este sábado, debido a que le robó el liderazgo a Charles Leclerc, el piloto de Ferrari.

Leclerc largó en la primera posición y la mantuvo en la largada. Incluso, logró separarse de su perseguidor, Checo Pérez, pero ingresó el auto de seguridad por un problema en el auto de Yuki Tsunoda y se paralizó la carrera. De esta forma, el mexicano tuvo una segunda oportunidad para ganarse el liderazgo, lo que consiguió en la vuelta ocho.

