Pide ayuda para bajar a su gato: murió atrapado en un transformador

Nieves es una vecina de Pilcaniyen 3515 y está angustiada. En las últimas horas, su gato murió electrocutado luego de trepar a un árbol y quedar atascado en un equipo con el que EDES suministra energía. Por estas horas, solicita colaboración para poder bajarlo.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, relató que “Nino está atrapado entre medio de unos tubos de. Mi hija llamó al delegado y a Defensa Civil para que corten el árbol y así poder retirarlo”.

“Es un peligro, yo me iba a subir pero finalmente no lo hice. Lo tenía desde chiquito y me cuidaba. Salgo al patio y lo primero que veo es al gato, me dan ganas de llorar”, explicó entre lágrimas, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Asimismo, consideró que “cuando llueve o hay viento fuerte, el transformador hace cortocircuitos. Solo vinieron a cortar dos ramitas del árbol y nada más. No es el primer gatito que muere ahí”.

“Dicen que no tienen elementos para bajar al gato. EDES solo viene si el transformador está haciendo chispas, los cables están en mal estado”, finalizó Nieves.