“La esposa del masajista no sabe el animal que tiene al lado”

La situación de Pablo Esteban Sebeca se complica cada día. El masajista de Villa Rosas acumula cinco denuncias, las cuales fueron radicadas en las últimas horas por distintos hechos de abuso sexual ocurridos en el contexto de la labor en su gabinete.

Ahora se suma un sexto testimonio. María conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 para exponer el calvario que vivió su hija: “Cuando mi hija tenía 10 años la llevé a que se haga masajes, la dejé en el lugar y cuando ella regresó a casa estaba muy nerviosa. Me explicó que el masajista le había hecho lo mismo que a la mujer de 47 años”.

“Ella ahora va a cumplir 19 y por miedo nunca hice nada, pero ahora que veo que todas denuncian, haré lo mismo. No me animaba, pero ahora iré hasta las últimas consecuencias porque mi hija estaba traumada y al día de hoy concurre al psicólogo”, resaltó, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y sumó un dato escalofriante: “En ese tiempo estaba el caso de Micaela Ortega y mi hija se quedaba quieta en la camilla por temor a que le pase algo malo. Ayer escuché todos los testimonios y reviví el momento que atravesó ella. Fue un proceso muy fuerte para todos nosotros”.

“Ella sufría de una fuerte contractura y cuando salió del gabinete estaba aún peor. Esta persona le dijo a mi hija que no me cuente nada, pero ella me comentó inmediatamente. A Sebeca le diría que tiene que pagar por todo lo que ha hecho. Cuando lo escucho sé que está mintiendo”, consideró, en otro segmento de la entrevista radial.

Luego, comentó que “hace ocho meses le escribí por Facebook porque se escuchaba hablar de abusos y esa situación me ponía mal. Este hombre me bloqueó de la red social. Le había escrito que Dios iba a hacer justicia. No es una persona que se merezca respeto”.

“Conozco ese gabinete casi con los ojos cerrados, estuve en ese lugar y él trató hacerme lo mismo que le hizo a mi hija, intentó abusar de mí, pero como soy una persona mayor no pudo. Me tocaba en la entrepierna, sitios que no debía masajear. Me hizo dudar de su comportamiento hasta que después, con lo que le pasó a mi hija, entendí lo que había sucedido”, afirmó, aún conmovida.

Por último, subrayó que “mi hija me dijo en el momento que no quería denunciarlo porque consideraba que con todo lo que hizo iba a ir preso. Ahora la voy a acompañar a la Comisaría de la Mujer a hacer la denuncia. Este tipo vive con una prima de mi marido, por eso es que teníamos cierta confianza en él. Ella no está al tanto de lo que hace su esposo, no tiene idea del animal que tiene al lado”.