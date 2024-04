River avanzó por el bahiense Germán Pezzella para su regreso en junio

El objetivo máximo de River en la temporada es la Copa Libertadores y, si bien todavía debe clasificarse en un grupo en el que este miércoles tendrá una parada difícil en Paraguay contra Libertad, ya piense en reforzarse para los cruces decisivos y avanzó por Germán Pezzella, objetivo principal para el próximo mercado de pases.

En junio, la idea del Millonario es traer jerarquía para reforzar el buen plantel que ya tiene a disposición el entrenador Martín Demichelis y para el puesto de defensor central (además buscarán un delantero) el apuntado es Pezzella, quien renovó su contrato con Betis de España hasta 2026 pero bajó su cláusula de rescisión de 50 millones de euros a 4 millones, ¿un guiño para su vuelta?

Lo cierto es que Leonardo Ponzio, integrante de la dirección deportiva riverplatense, viajó a tierras españolas hace algunos días y compartió un asado con el zaguero de 32 años, que es capitán y figura del conjunto sevillano, y su representante Darío Bombini (el mismo que tenía Ponzio) que sirvió de reunión cumbre con el fin de acercar las partes para su retorno a Núñez a mitad de año.

Qué había dicho Pezzella sobre la posibilidad de volver a River

En una entrevista con La Nación en una entrevista hace dos meses, Pezzella declaró sobre un posible retorno al Millonario: “No me gusta prometer fechas, años y todo eso porque en el fútbol manda la dinámica, pero ojalá tenga la posibilidad de tener otra etapa en River. Pero River es mucho más grande que yo, esto no se trata de levantar la mano y decir ‘che, voy a volver a River’. No. Acá se cuestión de que yo le pueda aportar algo positivo al club, y que el club me necesite. En mi cabeza está volver, si se me permite, y no para ir a saludar a la gente, sino ir para competir, porque es lo que pide la grandeza del club. El tiempo lo decidirá. Yo crecí y me forme en River. Ojalá, suceda”.

Los números de Pezzella en River

69 partidos.