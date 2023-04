9 de Julio finalista: “Estamos confiados para lo que viene”

9 de Julio se convirtió este martes por la noche en el primer finalista del torneo de Segunda del básquet local tras superar a Altense en dos tiempos suplementarios.

A propósito, José “Pikachu” Gutiérrez habló con la redacción de LA BRÚJULA 24 y se mostró feliz y confiado luego de la victoria de su equipo en las semifinales. “Obvio que nos da tranquilidad y más que nada porque fue una serie dura y los últimos dos partidos por momentos estuvo para cualquiera y a veces nosotros corriendo de atrás. Si no ganábamos, por ahí la serie se hubiese complicado. Nos da felicidad, nos da tranquilidad y, bueno, tener ahora, aunque sea mínimamente un partido más de descanso, no va a venir bien para recuperarnos. Estamos contentos y confiados para lo que viene”, dijo el base.

En cuanto al análisis del partido, Gutiérrez afirmó que “fue más parecido al partido de Punta Alta que al primero de acá. En el tercer cuarto nos sacaron una diferencia y después nosotros confiando y con paciencia, no nos vinimos abajo, y nos pusimos a tiro. Y, bueno, después, nada, se fue definiendo por detalles, por quién estaba más fino en el final. Creo que estuvimos certeros en algunos momentos y sacamos una pequeña diferencia. Pero bueno, estuvo muy parejo”.

Cuando se le preguntó sobre su preferencia en cuanto al rival que les tocará en la final, Pacífico o Velocidad y Resistencia, Gutiérrez dijo que no le importa demasiado. “La realidad es que me da exactamente lo mismo. Una final es una final y son todas difíciles, así que no tengo preferencia. Sí, por ahí para la gente, que sea un clásico le da un condimento especial, en el caso que toque Pacífico, pero todos los partidos son difíciles”.

Por último, “Pikachu” elogió al club en el que se encuentra actualmente: “En lo personal, me siento bien, me siento cómodo. Un club de muy buena gente. Yo ya lo conocía porque había estado jugando algunos recesos. Hay un grupo humano muy bueno. Me encontré con el cuerpo técnico -con Emiliano Roldán que ya lo conocía- y con jugadores con muy buena calidad humana y deportivamente muy buenos, así que creo que se combinaron esas cosas y bueno eso hace también que estemos en la final”.