Chef bahiense lamentó la muerte de Guillermo Calabrese, su maestro y colega

Álvaro Aristizábal, “El Vasco”, fue alumno y colega de Guillermo Calabrese, el conocido chef que murió esta madrugada de un infarto. “Todavía no pude hablar con los hijos. No me pareció prudente hacerlo. Yo conocí a ‘Cala’ en el 2001 y él fue el que me convenció de hacer la carrera de Cocina”, dijo Aristizábal a La Brújula 24.

“Yo estaba estudiando Marketing en Rosario. Una vez por mes daba una charla Gato Dumas y ‘Cala’ logró que yo vaya; ahí ‘caí’ en esta espiral culinaria de la que no salí nunca más. Me anoté en el curso llamado el ABC de la cocina que daba Calabrese; el gordo manejaba técnicas muy buenas, una forma muy peculiar de abordar la temática de la cocina”, agregó “El Vasco” en la charla que tuvo con el programa “Pasá la voz”.

“‘Cala’ me dio la posibilidad de trabajar entre el 2001 y 2005. El tipo era de ‘hostigarte’ para que te capacites, pero siempre con buena fe; me decía ‘por qué no se pone a cocinar de verdad…’”, recordó el chef.

“Él (por Calabrese) me terminó entregando el diploma porque ya había muerto Dumas. Me dijo ‘de esos (por el diploma) no hay muchos, así que cuidelo’ y nos sacaron la foto mientras él me aprieta fuerte el brazo. Era un ‘loco de la guerra’ que dejó quinto año de Medicina”, amplió.

Aristizábal dijo que Calabrese “tenía que cuidarse un montón (era diabético) y que había dejado de fumar hace bastante”. “Hoy vi muchos posteos en las redes de gente que tiene buenos recuerdos de lo que enseñaba ‘Cala’”, concluyó.