Luis Ventura fulminó a Jorge Rial por su entrevista a Jey Mammón

La entrevista de Jorge Rial a Jey Mammón tras la denuncia por abuso sexual infantil contra el humorista sigue generando repercusiones. Ahora Luis Ventura arremetió contra el conductor de Argenzuela (C5N, lunes a viernes a las 15) por la manera en la que abordó el reportaje.

El periodista habló con Santiago Riva Roy, cronista de Socios del espectáculo (El Trece, lunes a viernes a las 10.30) y, entre otras cosas, aseguró que considera que el caso del exconductor de La peña de Morfi (Telefe, domingos a las 11.30) quedará “en la nada”.

Luego de asegurar que no vio la entrevista de Rial y que ya sabía cuál sería “el final de la película”, Ventura dio a entender que todo se habría tratado de un operativo que tendría la finalidad de limpiar la imagen de Jey Mammón, la cual se vio afectada después de que trascendiera una fuerte denuncia que Lucas Benvenuto le había hecho en 2020.

“Ahora descubrieron todos… No imaginábamos, no veíamos, no nada…”, adelantó el periodista. “Esto queda en nada”, opinó.

Luego, desarrolló: “Es un operativo lavandina. Están lavando. ¿Por qué no hizo una conferencia de prensa? ¿Por qué solo habló con un medio? ¿Por qué tenemos que ir al medio donde trabaja una de las personas que está en los chats (en realidad en un tweet) de Jey? Porque Julieta Camaño (conductora de C5N) aparece y se hace en ese canal”.

“¿Por qué no hubo repregunta? Si él quiere comunicar, que todo el mundo se entere y sepa… Que haga una conferencia de prensa… ¿Había preguntas que lo incomodaban, que lo incomodaban más que las de Rial? ¿Sabía que Rial iba a preguntar determinadas preguntas y otras no?”, reflexionó Ventura.

“El que se calla es cómplice… También se puede decir que el que no pregunta es socio. O el que paga, ¿compra respuestas? Cada uno hace la entrevista que puede y que quiere”, añadió, filoso.

“A esta altura del partido hay cosas que yo no me banco, que Jorge diga que no sabía nada de determinados temas, cuando sabíamos que Jorge desde que salía el programa al aire, hasta que se retiraba, estaba al tanto de todo lo que pasaba. Ahora resulta que él no sabía del caso Corazza…”, sentenció el conductor de Secretos Verdaderos (América, sábados a las 20).

Qué dijo Jey Mammón en la entrevista con Rial

Luego de que se conociera una fuerte denuncia contra Jey Mammón, Jorge Rial lo entrevistó en exclusiva desde la intimidad del departamento del actor, ubicado en el barrio de Palermo.

“Estoy pasando probablemente el peor momento de mi vida. Estoy en shock, conmocionado y tomo clonazepan todo el tiempo para sobrellevarlo”, adelantó el exconductor de La peña de Morfi.

Luego, aseguró que con Lucas Benvenuto, que es quien lo denunció, tuvo “un vínculo amoroso, hermoso”.

“Creo que fue un vínculo muy lindo y hasta le compuse una canción. Fue una de las pocas canciones de amor que compuse en mi vida”, explicó Jey.​

Sobre la edad que tenía Lucas al momento de entablar una relación con él, el actor aseguró: “Ese es el gran punto. Es una atrocidad pensar que lo violé. La denuncia dice que él dice que me conoce cuando tenía 14 años. Yo lo conocí cuando tenía 16, en una fiesta de 2009. Hay maneras de demostrarlo porque hay testigos y videos, incluso un link en YouTube a la fiesta donde nos vimos”.

“Lo conocí a los 16. Salí con él, no sé, a los 17 ó 18. En definitiva, para mí el punto central es que hace 14 años ser puto era vivir en la marginalidad total. Con esto no lo justifico en absoluto”, dijo en otro momento de la entrevista.

Y continuó: “Quiero corregirte porque se insiste que salí con él a los 16, y si fue a los 16, 17 o 18, pero el eje es que hay una denuncia que dice que lo violé, drogué y abusé cuando tenía 14. Yo me estoy comiendo una condena social por una denuncia falsa. Estoy crucificado y no puedo salir de mi casa”.

