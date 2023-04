Fórmula 3: Colapinto ganó la carrera Sprint en Australia y se mete en la pelea

Franco Colapinto se repuso de la inoportuna bandera roja en la clasificación y se quedó con una enorme victoria en la Sprint Race de la F3 en el circuito semi permanente de Albert Park en Australia.

El piloto argentino de solo 19 años que pertenece a MP Motorsports y de la academia de pilotos jóvenes de Williams sacó a relucir su clase magistral desde las cinco luces rojas y lideró la carrera desde el sexto giro pese a que largó desde la sexta colocación en esta grilla invertida.

Dejó en el camino con un impresionante adelantamiento para asumir un liderato que no soltaría al poleman Sebastián Montoya, piloto de 17 años de Hitech y la academia de Red Bull y el hijo del histórico piloto colombiano Juan Pablo Montoya; ganador más reciente la triple corona del automovilismo al ganar el Gran Premio de Mónaco de la F1, las 500 de Indianapolis y las 24 horas de Le Mans. Los dos Safety Cars que salieron a pista no lograron imponerse dentro de su gran actuación y el oriundo de Pilar supo lidiar con la presión para quedar con una fantástica victoria.

El número 10 (el cuál porta como homenaje a Diego Maradona y Lionel Messi en su auto) sumó su tercera victoria en la categoría tras lo logrado en la temporada pasada en las Sprint Race de Imola y Monza aun con Van Amersfoort Racing.

For the lead…? FOR THE WIN! @FranColapinto's final move on his charge to P1!#AusGP #F3 pic.twitter.com/JYhdff0LYz