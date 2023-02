Fórmula 1: Guanyu Zhou sorprendió y fue el más rápido de las prácticas en Bahrein

La Fórmula 1 vivió el penúltimo día de pruebas en Bahrein, antes de lo que será la vuelta de la categoría el próximo 5 de marzo en el trazado árabe. Después de lo que había sido una primera jornada sin sorpresas en Sakhir, el piloto chino de Alfa Romeo, Guanyu Zhou, marcó el mejor tiempo de las dos tandas al utilizar un compuesto más blando que sus competidores (C5). El chino estuvo apenas por encima de Max Verstappen, que había dominado el primer día y de Fernando Alonso, que volvió a meterse en el podio de la pretemporada.

Con los fines de semana contados para el regreso, los equipos pusieron en marcha lo mejor de sí para intentar comenzar el año de la mejor manera. Con el nuevo monoplaza C43, el chino de 23 años, quien hizo su aparición en el Gran Circo la temporada pasada, venció a dos bicampeones mundiales y se quedó con el récord del día. En su vuelta 128, de las 133 que completó y a falta de media hora para la conclusión del entrenamiento, el expiloto de Fórmula 2 y 3 giró con un tiempo de 1m32s610, apenas 40 milésimas más rápido que Verstappen, antes de quedarse tirado en el pit lane.

Mientras tanto, con apenas 47 vueltas realizadas en la práctica de la tarde, el bicampeón del mundo en 2021 y 2022 selló un tiempo de 1m32s650, pero, eso sí, lo logró con un neumático de compuesto más duro, el C3, que será la opción más blanda que tendrán los equipos en el próximo Gran Premio de Bahrein. Un resultado realista y favorable para Verstappen. Quien no tuvo una buena actuación fue su compañero en Red Bull, Sergio Checo Pérez, quien giró por primera vez en esta pretemporada y quedó en el 14° lugar, a 2s141 de Zhou, aunque declaró tener buenas sensaciones en su debut en pista: “Tenemos un buen ritmo. Espero que podamos lograr una buena puesta a punto”.

Al igual que en la primera jornada del jueves, aunque sin los problemas sufridos su monoplaza, dejando así a Aston Martin con dos podios, aunque aún no cuentan con Lance Stroll, lesionado. El resto de las sorpresas que tuvo la jornada fue la buena performance de Nyck de Vries (Alpha Tauri) en el cuarto lugar y la gran actuación de Haas que estuvo al borde de meter dos pilotos en el top 10: Nico Hulkenberg en el 5° lugar y Kevin Magnussen en el 11°.

Cuando todo parecía que Mercedes lograría completar el programa del viernes sin complicaciones, la unidad de potencia del Mercedes W14 dejó parado al britanico George Russell, quien protagonizó la segunda bandera roja de la pretemporada. La segunda butaca de la escudería apenas pudo completar 26 giros antes que su coche debiera abandonar la competencia por un fallo hidráulico. De hecho, antes de las pruebas, el mismo Russell había manifestado sobre la falta de fiabilidad del monoplaza: “Aún estamos sufriendo un poco con el equilibrio, sobre todo cuando estamos a mitad de las curvas”.

