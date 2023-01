Por qué muchas mujeres rusas pagan desde 3.000 dólares para parir en Argentina

Buenos Aires se está convirtiendo en una “little Moscú”. Un bebé a la vez. El primero en notarlo fue el diario británico The Guardian, que lo publicó este martes. Pero es un fenómeno fértil que desde agosto ya se vivía como una curiosidad (y una oportunidad) en las maternidades porteñas.

Cientos de mujeres rusas vienen a parir a Argentina. Lo hacen para que sus hijos e hijas tengan la doble nacionalidad y que eso les permita mayores libertades. Llegan porque están en contra de la invasión de Vladimir Putin en Ucrania.

No les interesa el tango ni la carne ni la cultura. De hecho, no todas (ni necesariamente) se quedan a vivir. Pero les gusta la sopa borsch y nuestro pasaporte.

Casadas (aunque varias suben al avión solas), en su mayoría treintañeras, de clase media acomodada, se ven tentadas por el ius soli de nuestro país. Ese derecho del suelo que establece que todos los nacidos en territorio argentino recibirán la nacionalidad argentina automáticamente.

Suena raro escucharlo pero ser argentinos les abre el mundo a esos bebés. Permite sacar la visa por 10 años para Estados Unidos, viajar por Europa como cualquier turista o entrar sin requisitos a 171 países más. Algunas parejas lo tramitan también para ellos, algo que se simplifica al tener un hijo argentino.

Para venir los rusos no necesitan visa, extender los 90 días “como turista” u obtener la residencia no es difícil para casi nadie. Ser ruso, en cambio, incluso antes de que las tropas invadieran Ucrania, “habilitaba” eso en unos 80 países. Hoy ya se les dificulta mucho circular por Europa y no pueden entrar al país que gobierna Joe Biden.

La mayoría de estas mujeres llegan a Argentina habiendo pagado un “paquete”. Sí, hay agencias especializadas para este tipo de turismo parturiento.

Incluye pasaje, alojamiento, traductora español-ruso, conexión con el o la obstetra y los turnos ya sacados en clínicas y sanatorios privados. Antes, el destino elegido para el turismo de nacimiento era Miami, hoy es Buenos Aires entre las rusas.

En diciembre, por ejemplo, hubo un pico de nacimientos de este tipo en el Sanatorio Finochietto: 50 en un mes. En noviembre el número ya era alto: un parto ruso por día. También paren rusas en el Anchorena. Esto no se ve en los hospitales públicos: en la Maternidad Sardá, para dar una idea, nada más se acercaron 3 rusas en todo 2022.

Si no hay inconvenientes en el embarazo, entre consultas (dos o tres), la sala de parto, anestesista y los tres días de internación, por irse con un bebé nativo las rusas no pagan más de 3.000 dólares. ​Llegan con hasta 34 semanas de embarazo.

